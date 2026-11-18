باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سرهنگ ذکریا محمودی فرمانده انتظامی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: پلاک، هویت رسمی وسیله نقلیه است و هرگونه پنهان‌سازی یا دستکاری در آن نه‌تنها نقض صریح قوانین راهنمایی و رانندگی است، بلکه برابر قانون مجازات اسلامی جرم تلقی می‌شود.

او با اشاره به ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، افزود:هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسایل نقلیه تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه دیگری را به آن الصاق کند یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد، به حبس از ۶ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

سرهنگ محمودی گفت: استفاده از طلق‌های تیره، زنجیر، ماسک، پارچه، خم کردن پلاک و یا مخدوش کردن اعداد به بهانه فرار از دوربین‌های ثبت تخلف، توقیف فوری خودرو، انتقال به پارکینگ و معرفی راکب به مرجع قضایی را در پی دارد.

او افزود: طرح برخورد با خودرو‌های فاقد پلاک یا پلاک مخدوش به‌طور مستمر در معابر درون‌شهری در حال اجراست و پلیس در راستای حفظ امنیت و حقوق شهروندان با این موارد بدون اغماض برخورد قانونی می‌کند.