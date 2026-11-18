باشگاه خبرنگاران جوان ـ رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم قطعی پرونده کثیرالشاکی مربوط به کلاهبرداری از پرسنل نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد و گفت: با پیگیری‌های قضایی حقوق مال‌باختگان استیفا شد.

محمد علی‌نژاد در تشریح جزئیات این پرونده اظهار کرد: در این پرونده سه‌متهم با اتهامات سنگینی همچون کلاهبرداری، انتقال مال غیر و تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند که این امر منجر به تشکیل پرونده کثیرالشاکی و طرح دعوی از سوی شکات شد.

وی افزود: متهمان تحت پوشش شرکت تعاونی مسکن و با اقدامات فریبکارانه و متقلبانه زمین‌های متعلق به شکات را از چنگ آن‌ها خارج کرده بودند. پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه کیفری ۲ مورد رسیدگی قرار گرفت و پس از صدور حکم بدوی و اعتراض محکومان جهت تجدیدنظرخواهی به دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی تصریح کرد: دادگاه تجدیدنظر استان علاوه بر محکومیت متهمان به حبس و جزای نقدی آن‌ها را به رد مال و بازگرداندن زمین‌های کلاه‌برداری‌شده به مال‌باختگان محکوم کرد که این حکم قطعی فوراً به مرحله اجرا درمی‌آید.