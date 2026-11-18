باشگاه خبرنگاران جوان - دکترین جدید ایران بر پاسخ فوری و مؤثر، بدون محدودیت جغرافیایی تأکید دارد؛ به این معنا که مهاجم نمی‌تواند برای پایان عملیات خود و سپس مواجهه با پاسخ ایران برنامه‌ریزی کند، چراکه واکنش ممکن است در حین حمله یا حتی پیش از آغاز آن صورت بگیرد. تجربه تنگه هرمز نیز نشان داد که گسترش درگیری از میدان نبرد به حمل‌ونقل دریایی، بیمه و بازار انرژی، هزینه جنگ را به اقتصاد جهانی و زندگی مردم منتقل می‌کند.

در چنین شرایطی، آمریکا با گسترش محدوده احتمالی پاسخ، ناچار به حفاظت از پایگاه‌های هوایی، ناوها، بنادر و شبکه پشتیبانی خود خواهد بود؛ آن هم در حالی که سامانه‌هایی مانند پاتریوت با محدودیت پوشش و ذخایر رهگیر مواجه‌اند. افزایش اهداف احتمالی، هزینه حفاظت، آماده‌باش، جابه‌جایی نیرو و تجهیزات و تصمیم‌گیری در شرایط اطلاعات ناقص را افزایش می‌دهد.