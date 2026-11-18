باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام تسلیت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:

«بسم الله الرّحمن الرّحیم

خبر رحلت استاد بزرگ حوزۀ علمیّه، حضرت آیة‌الله‌العظمی وحید خراسانی واصل شد. آن بزرگوار یکی از ارکان اصلی تعلیم فقه و اصول در حوزۀ علمیّه بشمار می‌رفتند. دو مجلس درسی روزانۀ ایشان در دهه‌های اخیر از اصلی‌ترین محافل درسی محسوب می‌شد. در این درس‌ها، علاوه بر جهات تحقیقی شخصِ خود ایشان، توجّه جدّی و عمیق و حق‌شناسانه به نظرات بعضی از برجسته‌ترین دانشمندان دوره‌های اخیر حوزۀ علمیّۀ نجف اشرف و تسلّط بر آن به‌خوبی منعکس بود. این جهت از آنجا که همواره با بیان شیوا و منظّم و مستحکم استاد بزرگوار توأم بود، هر جلسه از درس را برای طالبین علم و فضل به ساعتی نافع و غنیمت مبدّل می‌ساخت.

امروز عدّۀ عمده‌ای از مدرّسین و فضلاء در حوزۀ علمیّۀ قم و بلکه سایر حوزات کشور و جمعی از روحانیون بلاد، افتخار حضور در درس آن بزرگوار را در سوابق علمی خود درج می‌نمایند و همگان با تحسین از ظهور پررنگ و خالصِ عنصر سرسپردگی به ذوات مقدّسۀ معصومین صلوات‌الله و سلامه علیهم اجمعین در کلام و مرام ایشان یاد می‌کنند. بی‌شک آن‌جناب به‌واسطۀ زحمات ممتد و مستمر در راه شریعت و مذهب، حقّ عظیمی بر جامعۀ مؤمنین و حوزات علمیّه دارند که همگان باید به‌یاد و شاکر آن باشند.

اینجانب این مصیبت را به سَرورمان عجّل‌الله‌تعالی فرجه‌الشّریف و حوزات علمیّه و عموم مؤمنین و به‌خصوص بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و از حضرت حق جلّ‌وعلا برای آن بزرگوار علوّ درجات مسئلت دارم.

سیّدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۲۶/آبان/۱۴۰۵»