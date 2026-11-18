باشگاه خبرنگاران جوان – محمدصادق مفتح، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان تجارت ایران امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان ماه) در نخستین رویداد «گیلان، دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» در تالار مرکزی رشت گفت: این استان از ظرفیت‌های تجاری و مبادلاتی فراوانی برخوردار است که در گذشته نادیده گرفته شده بود.

او به ظرفیت‌های گیلان در بخش‌های مختلف اشاره کرد و افزود: گیلان پیشتر استان گردشگری و عمدتا کشاورزی بود و کمتر به ظرفیت‌های تجاری و مبادلاتی آن توجه می‌شد، اما در شرایط موجود، نیاز کشور به توسعه روابط تجاری از طریق استان‌های شمالی بیشتر شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: ظرفیت تجاری گیلان فرصت خوبی است تا این استان این توانمندی بالقوه را فعال کند و ظرفیت‌های بالقوه غیرگردشگری را نمایان کند.

مفتح با بیان اینکه گیلان می‌تواند در بخش تولید در بسیاری بخش‌ها حرف نخست را بزند، اظهار داشت: همینک در بخش صنعت استان ۲۰ بسته سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی از جمله صنایع تبدیلی و تجارت آماده کرده ضمن اینکه بیش از ۴ هزار و ۸۰۰ شغل صنعتی ایجاد شده است.

او همچنین با بیان اینکه ۲۳۷ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد در گیلان وجود دارد، گفت: منتظر دریافت تماس‌های فعالان اقتصادی گیلان برای ارائه طرح‌ها هستیم و حتما طرح‌ها مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد.

منبع: ایرنا