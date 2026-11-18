باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمزه رستم‌پور، رئیس سازمان شیلات ایران، در نشست خبری امروز با تشریح وضعیت تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات محصولات شیلاتی کشور اظهار کرد: صنعت شیلات ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون رشد قابل توجهی داشته است؛ به‌طوری‌که میزان تولید آبزیان کشور از حدود ۵۷ هزار تن در سال ۱۳۵۷ به یک میلیون و ۵۷۰ هزار تن در سال ۱۴۰۴ رسیده است.

وی افزود: در برخی استان‌ها نیز میزان تولید آبزیان طی سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است. برای نمونه، در استان مرکزی که حدود ۳۰ سال قبل تولید آبزیان در سطح محدودی قرار داشت، اکنون میزان تولید به بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

رئیس سازمان شیلات ایران با اشاره به ظرفیت‌های اشتغال‌زایی این صنعت تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ اسکله صیادی و حدود ۲۲ هزار شناور صیادی در کشور فعالیت دارند و بیش از ۲۲ هزار صیاد نیز در این حوزه مشغول به کار هستند. همچنین اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش شیلات به حدود یک میلیون نفر می‌رسد.

رستم‌پور با بیان اینکه نقش آبزیان در تأمین امنیت غذایی جهان روزبه‌روز در حال افزایش است، یادآور شد: برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۵۰ بخش قابل توجهی از پروتئین مورد نیاز جهان از محل آبزیان تأمین خواهد شد. در این میان، رشد جهانی تولید آبزیان طی ۱۰ سال گذشته قابل توجه بوده و ایران نیز با ثبت رشد بیش از ۶ درصدی، در میان پنج کشور برتر جهان از نظر رشد تولید آبزیان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با وجود روند مثبت تولید، معتقدیم رشد بخش شیلات باید شتاب بیشتری بگیرد؛ چراکه ظرفیت‌های کشور بسیار فراتر از میزان بهره‌برداری فعلی است. تأکیدات رئیس‌جمهور و تشکیل کارگروه‌های مرتبط نیز نشان‌دهنده توجه دولت به توسعه این بخش و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های اقتصاد دریامحور است.

۴۰ همت پروژه شیلاتی وارد مرحله سرمایه‌گذاری شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصاد دریامحور بیان کرد: توسعه این بخش صرفاً با اتکا به منابع دولتی امکان‌پذیر نیست و در صورت چنین رویکردی، با شکست مواجه خواهیم شد. بر همین اساس، نگاه سازمان شیلات بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی استوار است و در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد فعالیت‌های این حوزه توسط بخش خصوصی انجام می‌شود.

وی توانمندی فعالان بخش خصوصی را یکی از عوامل مهم توسعه صنعت شیلات دانست و گفت: میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده در این بخش برای سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید. بیش از ۹۰ درصد این سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل منابع بخش خصوصی تأمین شده است.

رستم‌پور با اشاره به تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه شیلات تصریح کرد: با وجود شرایط خاص کشور و وقوع جنگ در سال ۱۴۰۴، اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم توسعه در بخش شیلات محقق شد و حتی در برخی حوزه‌ها فراتر از برنامه حرکت کردیم. این دستاورد در شرایطی به دست آمد که بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های شیلاتی کشور در مناطق جنوبی قرار دارد.

رئیس سازمان شیلات ایران درباره برنامه‌های سرمایه‌گذاری سال جاری نیز گفت: برای سال ۱۴۰۵، جذب حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش شیلات هدف‌گذاری شده است که تا زمان برگزاری این نشست، پروژه‌هایی به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان وارد مرحله سرمایه‌گذاری شده‌اند.

وی افزود: در هفته جهاد کشاورزی نیز بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان پروژه در این بخش افتتاح شد و روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای همچنان ادامه دارد. تلاش ما این است که افتتاح پروژه‌ها صرفاً به مناسبت‌هایی مانند هفته دولت، دهه فجر یا هفته جهاد کشاورزی محدود نشود و طرح‌ها پس از آماده شدن، به بهره‌برداری برسند.

تولید و صادرات میگو با وجود شرایط جنگی ادامه دارد

رستم‌پور در ادامه با تشریح وضعیت تولید میگو در کشور اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۶۲ هزار تن میگو در کشور تولید شد که این میزان یک رکورد در صنعت آبزی‌پروری ایران محسوب می‌شود. بیش از ۷۰ درصد این میزان تولید نیز به بازارهای صادراتی اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه روند تولید و برداشت میگو در سال جاری نیز ادامه دارد، گفت: با وجود آغاز شرایط جنگی در مقطع زمانی حساس تکثیر و پرورش میگو در مناطق جنوبی کشور، چرخه تولید متوقف نشد و بخش عمده فرآیند تکثیر و پرورش انجام گرفت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن میگو برداشت شده و روند صادرات این محصول نیز در حال انجام است؛ به‌طوری‌که طی دو روز گذشته حدود هزار تن میگو صادر شده است.

حضور بیش از ۲۰۰ فعال شیلاتی ایران در نمایشگاه روسیه

رئیس سازمان شیلات ایران همچنین با اشاره به ظرفیت بازارهای صادراتی و حضور فعالان صنعت شیلات در رویدادهای بین‌المللی اظهار کرد: امسال با مشارکت بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتحادیه‌های مرتبط، بیش از ۲۰۰ نفر از فعالان صنعت شیلات ایران در یک نمایشگاه بین‌المللی در روسیه حضور پیدا کردند.

وی افزود: در این رویداد علاوه بر فعالان اقتصادی، نمایندگانی از بخش دولتی و سازمان دامپزشکی نیز مشارکت داشتند و ایران با پاویون اختصاصی شیلات در این نمایشگاه حاضر شد.

رستم‌پور با اشاره به بازتاب این حضور در میان فعالان اقتصادی و مسئولان روسیه گفت: سفیر ایران در روسیه که حدود ۶ سال در این کشور حضور دارد، اعلام کرده است که در این مدت، هیئت اقتصادی با این گستردگی و تعداد فعالان در حوزه‌های مختلف مشاهده نکرده است.

وی تصریح کرد: حضور گسترده فعالان صنعت شیلات ایران در چنین رویدادی، آن هم در شرایط جنگی و تحریم، نشان‌دهنده ظرفیت بخش خصوصی و عزم فعالان این صنعت برای توسعه بازارهای صادراتی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی است.