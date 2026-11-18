باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- دکتر ناتالیا موکریشوا، رئیس مرکز ملی تحقیقات پزشکی غدد درون‌ریز در روسیه معتقد است که غلبه بر دیابت نوع ۲ می‌تواند در دهه‌های پیش رو به واقعیتی ملموس تبدیل شود.

او می‌گوید: «در مورد دیابت نوع ۲، این امکان وجود دارد که طی چند دهه آینده بر این بیماری غلبه کرد؛ چه از طریق دستیابی به درمان قطعی و چه با رساندن بیماری به مرحله خاموشی (بهبود بالینی).»

موکریشوا می‌افزاید: «متخصصان غدد معمولاً از به‌کار بردن واژه "درمان‌شده" (به معنای علاج قطعی) در مورد دیابت پرهیز می‌کنند؛ زیرا اگر سبک زندگی سالم حفظ نشود، خطر بازگشت بیماری همچنان باقی است و می‌تواند منجر به عود مجدد آن شود.»

به گفته دکتر موکریشوا، تشخیص زودهنگام مرحله پیش‌دیابت و مدیریت عوامل خطر — نظیر اضافه وزن و چاقی — نقشی حیاتی در جلوگیری از پیشرفت بیماری ایفا می‌کند. با اتخاذ یک رژیم غذایی مناسب و افزایش فعالیت بدنی، می‌توان از مرحله پیش‌دیابت بهبود یافت و مانع از پیشروی آن به سمت مرحله بالینی بیماری شد.

با این حال، علی‌رغم پیشرفت‌های مداوم در تحقیقات علمی، روش‌های درمانی و داروها، هنوز کار‌های بسیاری باید انجام شود تا بتوان به‌طور قطعی بر دیابت غلبه کرد.

موکریشوا توضیح می‌دهد: «تکامل تدریجی تکنیک‌های درمان دیابت منجر به تلفیق تحقیقات ژنتیکی با فرآیند تشخیص شده است. این امر امکان ایجاد تغییری بنیادین در مسیر زندگی بیمار را فراهم می‌کند و اجازه می‌دهد تا بر اساس تشخیصی دقیق، مناسب‌ترین روش درمانی انتخاب شود. ما همچنین در حال به‌کارگیری سیستم‌های پایش مداوم قند خون در کنار استفاده از پمپ‌های انسولین هستیم.»

به گفته او، دانشمندان — از جمله تیمی از این مرکز ملی — در تلاشند تا راهکار‌هایی برای پیشگیری از بروز این بیماری بیابند. هدف آنها این است که دریابند چگونه می‌توان پیشرفت فرآیند خودایمنی را — که منجر به کمبود مطلق انسولین و آغاز دیابت نوع ۱ می‌شود — پیش‌بینی کرد.

منبع: نووستی