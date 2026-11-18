باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - سردار علی افضلی فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان چهارمحال و بختیاری در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج، شعار امسال این هفته را بسیج، جان‌فدای ایران و امید مستضعفان اعلام کرد و گفت: پیوند برنامه‌های هفته بسیج با تجمعات شبانه، ملت مبعوث و پویش هر ایرانی یک بسیجی با رویکرد جریان‌سازی رسانه‌ای، همچنین بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، اندیشمندان و چهره‌های اثرگذار، از محورهای اصلی برنامه‌هاست.

وی افزود: برگزاری رزمایش‌های تبیینی و ترویجی، آموزش‌های جان‌فدایان، کاشت نهال، دیدار با خانواده معظم شهدا، غبارروبی گلزار شهدا و برگزاری یادواره‌های شهدا و طرح آبروی محله از جمله برنامه‌های این هفته است.

فرمانده سپاه قمر بنی‌هاشم(ع) افتتاح مرکز درمانی بسیج در شهرستان اردل، راه‌اندازی مراکز مشاوره، معرفی بانوان و خانواده‌های مقاوم، برگزاری مسابقات ورزشی و تجلیل از بسیجیان را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در هفته بسیج عنوان کرد.