باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز گسترش سینمای مستند اعلام کرد، تجربی و پویانمایی، علاقه‌مندان برای حضور در بخش «از قاب تا روایت» با وجود پایان مهلت ثبت نام و ارسال اثر در دهم آبان تا ۲۲ آبان فرصت ثبت نام و ارسال عکس‌ دارند.

ثبت نام و ارسال عکس از طریق سامانه جشنواره به نشانی panel.irandocfest.ir انجام می شود.

دبیرخانه جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینما حقیقت» در بیستمین دوره برگزاری، میزبان دومین رقابت عکس محور پیرامون «نگاه مستند» عکاسان است، بخشی ویژه در «سینماحقیقت» که آرمانش کشف لایه‌های عمیق پیوند مستعد میان نگاه عکاسانه و روایت‌سازی مستند است.

این بستر از عکاسان مستند، سینماگران و مستندسازان و فعالان حوزه مستندنگاری دعوت می‌کند تا با عکس‌های مرتبط، متمرکز و هدفمند (Sequence) آثاری را ارائه کنند که فراتر از نمایش مستند، از ظرفیت روایی و قابلیت روایتگری برخوردارند.

تمرکز برگزارکننده در این بخش بر تعداد عکس‌هایی است که تجربه عکاس را به ابزاری برای اندیشیدن و روایتگری در سینمای مستند تبدیل می‌کنند و امکان گفتگوی تازه‌ای میان دو جهان مستقل «عکاسی و سینما» می‌گشایند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» با دبیری محمد حمیدی مقدم آذر برگزار می‌شود. مهدی سرودی دبیر اجرایی بخش «از قاب تا روایت» است.