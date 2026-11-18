باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - منوچهر خواجه‌دلویی در مراسم آغاز اجرای پروژه مسکن محرومان در استان فارس، با قدردانی از همراهی و همدلی مسئولان این استان اظهار کرد: آنچه در کنار اراده و پیگیری مسئولان، زمینه‌ساز موفقیت و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم می‌شود، همدلی و همراهی دستگاه‌های مختلف است که خوشبختانه این موضوع در استان فارس به‌خوبی مشهود است.

او با بیان اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از ابتدای تأسیس با فرمان امام راحل، مأموریت اصلی خود را کمک به تأمین سرپناه برای محرومان قرار داده است، افزود: این مأموریت با راهنمایی‌ها، تأکیدات و حمایت‌های امام شهید استمرار و توسعه یافته و امروز نیز با تأکیدات مقام معظم رهبری، خدمت‌رسانی هرچه بیشتر به مردم، به‌ویژه اقشار محروم، در دستور کار بنیاد قرار دارد.

اجرای طرح هادی در ۶ هزار و ۶۰۰ روستا

رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به اقدامات این نهاد در حوزه عمران روستایی بیان کرد: در حال حاضر حدود ۴۰ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار در کشور وجود دارد که برای آنها طرح هادی تهیه شده و بخش عمده این طرح‌ها نیز به مرحله اجرا رسیده است.

خواجه‌دلویی ادامه داد: امسال اجرای طرح هادی در ۶ هزار و ۶۰۰ روستا در برنامه بنیاد مسکن قرار دارد و با توجه به توسعه و گسترش روستاها، اجرای طرح‌های هادی و به‌روزرسانی آنها نیز فعالیتی مستمر خواهد بود.

او آسفالت معابر روستایی، تأمین خدمات عمومی و زیرساختی و اجرای طرح‌های عمرانی را از دیگر اقدامات بنیاد مسکن در راستای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان عنوان کرد.

مقاوم‌سازی ۳ میلیون واحد مسکونی روستایی

او با اشاره به برنامه‌های بنیاد مسکن برای نوسازی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی روستایی گفت: از مجموع بیش از پنج میلیون واحد مسکونی روستایی در کشور، تاکنون سه میلیون واحد مقاوم‌سازی شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور افزود: امروز آثار این اقدامات را در زمان وقوع حوادث طبیعی، به‌ویژه زلزله، مشاهده می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از زلزله‌های چهار تا پنج ریشتر و بالاتر، میزان تلفات و خسارات جانی به شکل محسوسی کاهش یافته که این موضوع حاصل اقدامات انجام‌شده در زمینه مقاوم‌سازی مسکن روستایی است.

آغاز اجرای طرح مسکن معیشت‌محور و منظومه‌های روستایی

خواجه‌دلویی با اشاره به برنامه‌های جدید بنیاد مسکن در حوزه توسعه روستایی اظهار کرد: دو برنامه مهم مسکن معیشت‌محور و منظومه‌های روستایی در دستور کار قرار گرفته است که مسکن معیشت‌محور از امسال وارد مرحله اجرا شده و در قانون برنامه نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

وی درباره منظومه‌های روستایی توضیح داد: در این طرح، مجموعه‌ای از روستا‌های همجوار با توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و قابلیت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی آنها به‌صورت یک مجموعه مورد توجه قرار می‌گیرند تا زمینه پایداری اشتغال و توسعه اقتصادی فراهم شود.

رئیس بنیاد مسکن کشور خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی کرده‌ایم در هر شهرستان، یک منظومه روستایی را آغاز کنیم و امیدواریم اجرای این طرح به پایداری سکونت در روستاها، تثبیت جمعیت و تحقق مهاجرت معکوس کمک کند.

بازسازی ۱۰۱ هزار واحد آسیب‌دیده از جنگ

خواجه‌دلویی در ادامه با اشاره به مسئولیت بنیاد مسکن در بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده از حوادث و جنگ اظهار کرد: از نهم اسفندماه و همزمان با آغاز جنگ تحمیلی رمضان، بنیاد مسکن فعالیت خود را برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در ۴۰۰ شهر و روستا آغاز کرد.

وی افزود: با تلاش همکاران بنیاد مسکن در سراسر کشور، عملیات بازسازی ۱۰۱ هزار واحد مسکونی که نیازمند تعمیرات در گروه‌های مختلف بودند، تا آبان‌ماه به پایان می‌رسد.

او با بیان اینکه یک‌هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی نیز در بخش احداثی قرار دارند، گفت: این واحد‌ها در حال ساخت هستند و امیدواریم در سال آینده تکمیل و به بهره‌برداری برسند.

مسئولیت ساخت ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن با بنیاد مسکن

رئیس بنیاد مسکن کشور همچنین به اقدامات این نهاد در حوزه مسکن شهری اشاره کرد و گفت: بنیاد مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت اجرای حدود ۲۰۰ هزار واحد از طرح نهضت ملی مسکن را در سطح کشور برعهده دارد.

خواجه‌دلویی افزود: بخش عمده این واحد‌ها تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار واحد باقی‌مانده نیز در سال آینده تکمیل خواهد شد.

پرداخت تا ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض به محرومان در طرح خانه امید

او با تأکید بر اینکه تأمین مسکن محرومان مهم‌ترین مأموریت بنیاد مسکن است، از اجرای طرح ملی «خانه امید» برای تأمین سرپناه اقشار کم‌درآمد خبر داد و گفت: در قالب این طرح، ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در سطح کشور در دستور کار قرار گرفته که تاکنون ۱۱۵ هزار واحد آن وارد مراحل مختلف اجرایی شده است.

رئیس بنیاد مسکن کشور تصریح کرد: جامعه هدف این طرح، خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار درآمدی هستند که علاوه بر قرار گرفتن در این دهک‌ها، تاکنون از امکانات دولتی در حوزه مسکن استفاده نکرده باشند و دارای فرم جیم سبز باشند. این طرح شامل متقاضیان واجد شرایط در شهر‌ها و روستا‌ها می‌شود.

او با تشریح نحوه حمایت از متقاضیان گفت: در این طرح، زمین، خدمات فنی، صدور پروانه و نظارت به‌صورت رایگان تأمین می‌شود و علاوه بر آن، بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز به متقاضیان پرداخت خواهد شد.

خواجه‌دلویی ادامه داد: برای خانوار‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، میزان کمک بلاعوض به ۴۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا می‌کند.

مشارکت صنایع و کارفرمایان در خانه‌دار شدن کارگران کم‌درآمد

او یکی دیگر از بخش‌های طرح خانه امید را مشارکت کارفرمایان، صنایع و واحد‌های تولیدی در تأمین مسکن کارگران واجد شرایط عنوان کرد و گفت: در این الگو، بنیاد مسکن حمایت‌های خود را ارائه می‌کند و کارفرمایان نیز با استفاده از منابع و مسئولیت‌های اجتماعی خود در تأمین آورده مورد نیاز مشارکت خواهند داشت.

رئیس بنیاد مسکن کشور با اشاره به مشارکت یکی از کارخانه‌های بزرگ استان فارس در این طرح اظهار کرد: در این مجموعه، علاوه بر حمایت حدود یک میلیارد تومانی بنیاد مسکن، کارفرما نیز متعهد شده است یک میلیارد تومان کمک بلاعوض به کارگران واجد شرایط خود اختصاص دهد تا زمینه خانه‌دار شدن آنها فراهم شود.

خواجه‌دلویی خاطرنشان کرد: در سطح کشور نیز کارفرمایان، صنایع، کارخانه‌ها و معادن مختلف برای مشارکت در این طرح اعلام آمادگی کرده‌اند و از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی و مالیات‌های نشان‌دار نیز برای پیشبرد این برنامه استفاده می‌شود.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با هم‌افزایی بنیاد مسکن، دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان و بخش‌های مختلف اقتصادی، زمینه خانه‌دار شدن خانوار‌های فاقد مسکن در دهک‌های یک تا چهار درآمدی فراهم شود و این اقشار بتوانند با برخورداری از سرپناه مناسب، به آرامش و امنیت بیشتری در زندگی دست پیدا کنند.