باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه- سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تهدیدات احتمالی علیه زیرساخت‌های دیجیتال، گفت: در صورت بروز هرگونه اختلال در زیرساخت‌های دیجیتال، نظام آموزشی ایران از پیش برای سناریو‌های مختلف آماده است. ما در وزارت آموزش و پرورش برای ادامه مسیر آموزشی، حتی در شرایط بحرانی، آمادگی کامل داریم.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان افزود: در صورت نیاز به تداوم آموزش بدون اتصال اینترنت، طرح‌هایی نظیر مدارس تلویزیونی و استفاده از لوح‌های فشرده برای انتقال محتوا به دانش‌آموزان سراسر کشور پیش‌بینی شده است تا فرایند یادگیری متوقف نشود.

حسینی با مقایسه توانمندی‌های منطقه‌ای، تصریح کرد: آنچه کشور ما را با کشور‌های همسایه و منطقه متمایز می‌کند، تکیه بر استعداد‌های ذاتی و نخبگان است. برخلاف برخی کشور‌های منطقه که تنها بر زیرساخت‌های خریداری‌شده و امکانات خارجی تکیه دارند، ایران دارای سرمایه‌های انسانی و علمی است که با آسیب به زیرساخت‌ها از بین نمی‌روند.

وی با اشاره به تجربیات گذشته ایران در حوزه علمی، ادامه داد: همان‌گونه که فرایند هسته‌ای ایران با اقدامات تروریستی و هدف قرار دادن دانشمندان متوقف نشد، فرایند علمی و علمی‌شدن کشور نیز با هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های دیجیتال متوقف نخواهد شد. هرچند ممکن است وقفه‌های کوتاهی ایجاد شود، اما به دلیل نهادینه شدن علم در میان نخبگان کشور، مسیر توسعه علمی همواره ادامه خواهد داشت.

رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان اظهار کرد: این تهدیدات بیش از آنکه کشور ما را متأثر کند، می‌تواند برای کشور‌هایی که فاقد زیرساخت‌های علمی و انسانی هستند، بسیار دردناک و آسیب‌زا باشد.