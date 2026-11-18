باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - فرماندار سنندج در آیین افتتاح این طرح، توسعه زیرساخت‌های ورزشی، ارتقای رفاه عمومی و فراهم کردن دسترسی آسان جوانان مناطق روستایی به امکانات ورزشی را از اهداف اجرای چنین پروژه‌هایی دانست و اظهار کرد: برخورداری از امکانات و زیرساخت‌های ورزشی نباید محدود به شهر‌ها باشد، بلکه جوانان روستا‌ها نیز باید فرصت مناسبی برای فعالیت ورزشی و پرورش استعداد‌های خود داشته باشند.

غریب سجادی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه فضا‌های ورزشی در روستا‌های شهرستان سنندج اظهار کرد: طی یک سال گذشته، ۹ زمین چمن مصنوعی با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان، دهیاری‌ها و فرمانداری در روستا‌های این شهرستان احداث و در اختیار جوانان و جامعه ورزشی قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت توزیع متوازن امکانات ورزشی در سطح شهرستان افزود: پایین بودن سرانه فضای ورزشی از جمله مشکلات حوزه جوانان در سنندج است و برای جبران این کمبود، برنامه‌ریزی و پیگیری‌های لازم با هدف تأمین و اختصاص اعتبارات ویژه در دستور کار قرار دارد.

فرماندار سنندج ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و اجرای طرح‌های زیرساختی، سرانه فضای ورزشی شهرستان به میانگین استانی و کشوری نزدیک شود.

زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای نگل در زمینی به مساحت یک‌هزار مترمربع و با زیربنای ۸۰۰ مترمربع احداث شده و برای اجرای آن حدود چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.