باشگاه خبر نگاران جوان؛ایلیا محمدی- در جریان حضور مقامات ورزشی در بانکوک، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، در دیداری صمیمانه با علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان ملی‌پوش کشور، حضور یافت. این دیدار که در آستانه برگزاری مراسم‌های مهم فوتبال آسیا صورت گرفت، با هدف حمایت معنوی از حضور پرچمداران فوتبال ایران در این محافل برگزار شد.

در این دیدار، مهدی تاج با صحبت‌هایی انگیزشی، از نقش مهم بیرانوند در میادین بین‌المللی قدردانی کرد. هدف از این حمایت، تقویت روحیه این دروازه‌بان بزرگ در مسیر رقابت برای کسب افتخارات آسیایی است. اکنون نگاه‌ها به مراسم انتخاب بهترین‌های فوتبال آسیا دوخته شده و امیدها به این است که بیرانوند با درخشش خود، ببار دیگر نام ایران را بر فراز سکوی افتخارات آسیا و جهان تکرار کند.