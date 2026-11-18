باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد علی شیرازی مدیرعامل فرابورس با اشاره به توسعه نقشه بازار‌های فرابورس اظهار کرد: طی چهار سال گذشته بازار نوآفرین با هدف تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور به بازار‌های فرابورس اضافه شد. برخی از این شرکت‌ها امکان پذیرش در بازار‌های اول و دوم را نداشتند و بازار نوآفرین بستری برای حضور و تأمین مالی آنها فراهم کرد.

وی افزود: بازار توافقی نیز با هدف فراهم کردن امکان معامله سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس که موفق به اخذ پذیرش در بازار‌های اصلی نشده بودند، راه‌اندازی شد. همچنین با توجه به نیاز بازار به بستری برای عرضه اوراق بدهی خصوصی، تابلوی اوراق بدهی بازار توافقی ایجاد شد که امکان انتشار اوراق بدون نیاز به بازارگردان و ضامن را فراهم می‌کند.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: در بازار مشتقه نیز علاوه بر اختیار معامله، قرارداد‌های آتی به ابزار‌های قابل معامله اضافه شد که امکان سرمایه‌گذاری جدیدی را برای فعالان بازار سرمایه فراهم می‌کند. همچنین تأمین مالی جمعی ارزی نیز در این دوره به ابزار‌های فرابورس اضافه شد.

شیرازی با اشاره به توسعه ابزار‌های تأمین مالی گفت: اوراق قرض‌الحسنه به‌عنوان ابزار جدید تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معرفی شد. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات با هدف ایجاد ظرفیت جدید برای تأمین مالی در حوزه ملک و فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری در این بخش توسعه یافتند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی نیز به بازار اضافه شدند تا سرمایه‌گذاران بتوانند در صنایع مشخص سرمایه‌گذاری کنند.

وی درباره عملکرد پذیرش شرکت‌ها در فرابورس اظهار کرد: از زمان راه‌اندازی فرابورس در سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، در مجموع ۳۷۰ شرکت در این بازار پذیرش شده بودند؛ اما طی چهار سال اخیر ۱۷۸ شرکت دیگر به این تعداد اضافه شده‌اند. همچنین ۳۱ شرکت در این دوره در فرابورس درج شده‌اند.

مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه ۳۵ درصد عرضه‌های اولیه بازار سرمایه در چهار سال اخیر به فرابورس اختصاص داشته است، گفت: در این مدت ۹۰ شرکت در فرابورس عرضه اولیه شده‌اند که سهم قابل توجهی از عرضه‌های اولیه بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.

شیرازی درباره وضعیت بازار پایه نیز توضیح داد: یکی از سیاست‌های فرابورس در این دوره، کاهش تعداد شرکت‌های حاضر در بازار پایه و انتقال شرکت‌های واجد شرایط به بازار‌های بالاتر بود. در ابتدای این دوره، یعنی آبان ۱۴۰۱، تعداد شرکت‌های بازار پایه ۱۹۹ شرکت بود که با وجود پذیرش و درج شرکت‌های جدید، این تعداد با ۲۶ شرکت کاهش به ۱۷۲ نماد رسیده است.

وی با اشاره به سهم فرابورس از ناشران بازار سرمایه گفت: در حال حاضر ۵۴ درصد کل ناشران بازار سرمایه در فرابورس ایران معامله می‌شوند.

مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به راه‌اندازی بازار توافقی در مهرماه ۱۴۰۲ اظهار کرد: در حال حاضر ۴۳ نماد در این بازار درج شده‌اند که از این تعداد ۳۳ نماد قابلیت معامله دارند.

شیرازی افزود: با وجود اینکه کمتر از یک سال از راه‌اندازی تابلوی بدهی بازار توافقی می‌گذرد، تاکنون حدود ۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی از این مسیر انجام شده است. این بازار با تمرکز بر اوراق مرابحه کوچک و کوتاه‌مدت و اوراق بدهی خصوصی فعالیت می‌کند.

وی همچنین درباره عملکرد تأمین مالی جمعی گفت: از ابتدای راه‌اندازی این ابزار تا پیش از چهار سال اخیر، ۲۰ موافقت اصولی و ۱۳ مجوز فعالیت برای سکو‌های تأمین مالی جمعی صادر شده بود؛ اما طی چهار سال گذشته تعداد موافقت‌های اصولی و مجوز‌های فعالیت به‌ترتیب به ۹۴ و ۷۵ مورد رسیده است.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به رشد منابع جذب‌شده از این طریق بیان کرد: در شش‌ماهه امسال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۹ همت، از طریق تأمین مالی جمعی تأمین مالی شده است.

شیرازی در ادامه با اشاره به توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: از مجموع ۳۰۷ صندوق سرمایه‌گذاری پذیرفته‌شده در بازار سرمایه، ۱۸۹ صندوق طی چهار سال اخیر در فرابورس پذیره‌نویسی شده‌اند؛ به این ترتیب حدود ۶۲ درصد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این دوره در فرابورس شکل گرفته‌اند.

وی همچنین درباره میزان تأمین مالی فرابورس از طریق اوراق اعلام کرد: فرابورس ایران در سال گذشته حدود ۷۶۶ هزار میلیارد تومان و در شش‌ماهه امسال حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تأمین مالی کرده است.

مدیرعامل فرابورس ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأثیر جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه اظهار کرد: با وجود شرایط خاص اقتصادی و وقفه‌هایی که در فعالیت بازار ایجاد شد، عملکرد ابزار‌ها و بازار‌های مختلف فرابورس قابل توجه بوده است.

شیرازی با اشاره به آمار‌های منتشرشده از سوی فدراسیون جهانی بورس‌ها گفت: بر اساس این آمار، ایران از نظر افزایش تعداد ناشران در میان بازار‌های جهان جایگاه نخست را کسب کرده است.

وی افزود: همچنین با وجود از دست رفتن حدود دو ماه از فعالیت بازار، رشد ۲۰۰ درصدی در تأمین مالی جمعی ثبت شده و حجم انتشار اوراق نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته دو برابر شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران ادامه داد: فرابورس در شش‌ماهه‌ای که بازار فعالیت داشته، موفق به ثبت رکورد عرضه اولیه در مقایسه با عملکرد سالانه دوره‌های گذشته خود شده است. در حالی که رکورد عرضه اولیه در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۷ شرکت بود، امسال تاکنون ۱۹ شرکت در فرابورس عرضه اولیه شده‌اند.

شیرازی ابراز امیدواری کرد با تداوم شرایط مناسب بازار و اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، روند توسعه بازارها، افزایش عرضه‌های اولیه و تأمین مالی شرکت‌ها تا پایان سال نیز ادامه پیدا کند.