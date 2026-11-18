باشگاه خبرنگاران جوان - سردار رضا طلایی نیک سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در نشستی در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با تشریح دستاورد‌ها و موفقیت‌های صنعت دفاعی کشور گفت: جا دارد یادی کنیم از شهیدسرلشکر عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع شهید، که پایه‌ریزی‌های ارزشمندی داشتند.

وی افزود: خلبان نصیرزاده، با وجود کوتاه بودن دوره وزارتشان که ۱۸ ماه بود، اما با شخصیت جهادی، هوشمندانه و مدبرانه‌ای که داشتند و با راهبری‌های امام شهید در وزارت دفاع، در ارتقای پشتیبانی از نیرو‌های مسلح به لحاظ کمی و کیفی و ایجاد بستر‌های جهش قدرت تسلیحاتی، اثرات و نقش‌های شهید نصیرزاده بعد از شهادت ایشان در وزارت دفاع و در پشتیبانی نیرو‌های مسلح کاملاً مشهود بود.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تصریح کرد: بعد از امام شهید که میراث ماندگاری در دفاع و حوزه نیرو‌های مسلح نهادینه کردند به‌گونه‌ای که ما دیدیم بعد از شهادت آقای شهید ایران تا آن ۱۰ روزی که خلف صالح امام شهید توسط مجلس خبرگان رهبری انتخاب شود، دغدغه جدی وجود داشت که کشور چگونه اداره خواهد شد.

سردار طلایی‌نیک گفت: با توجه به هجمه سنگین و گسترده و استفاده از همه ظرفیت‌هایی که دشمن آمریکایی و صهیونی در اختیار داشت و ظرفیت‌های منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای که به کار گرفته بود، در آن ۱۰ روز فرماندهان و نیرو‌های مسلح با حضور میدانی مردم و با اتحاد و انسجام ملی توانستند ایستادگی مقابل دشمن را شکل دهند؛ به‌گونه‌ای که بعد از همان مقطع، پیروزی ملت ایران و ناکامی دشمن در جنگ ۴۰ روزه رمضان بر همگان اثبات شد.

وی با تاکید بر آمادگی ساختاری نیرو‌های مسلح افزود: با وجودی که فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح از جمله رئیس ستاد کل، فرمانده کل سپاه، وزیر دفاع و تعداد دیگری از فرماندهان به شهادت رسیده بودند، اما به دلیل ساختار و تدابیر بسیار مدبرانه و راهبردی که امام شهید در نیرو‌های مسلح پیاده کرده بودند، بی‌وقفه نیرو‌های مسلح توانستند پاسخ دشمن را در همان روز نخست تهدیدات قاطعانه بدهند.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح تاکید کرد: در واقع، با وجودی که دشمن تصور می‌کرد با شهادت امام شهید و فرماندهان عالی و آسیب‌های بسیار به کشور، مراکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی ایران آسیب می‌بیند، اما دفاع ما طوفانی و واکنش ملت و نیرو‌های مسلح بسیار بسیار قاطع و مؤثر بود.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به ابلاغیه جدید‌ها گفت: در همین مدت که کمتر از یک سال است، خلف صالح امام شهید فرماندهی کل قوا را بر عهده دارند، تدابیر گوناگون با رعایت طبقه‌بندی به فرماندهان نیرو‌های مسلح و به وزارت دفاع ابلاغ شده است که این در واقع ادامه همان تدابیر و سازوکار‌های راهبردی است که امام شهید ایجاد کرده بودند.

وی ادامه داد: همان‌طور که تجربه ۴۷ سال و ۸ ماه گذشته نشان داد، در دفاع مقدس رمضان شاهد بودیم که چهار منشأ قدرت وجود دارد: ۱. قدرت ولایت و رهبری، ۲. قدرت مردم و ملت، ۳. توانمندی نیرو‌های مسلح و ۴. عملکرد و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران.»

سردار طلایی‌نیک در ادامه اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن، تضعیف دین و جلوگیری از نقش‌آفرینی آن در سعادت دنیوی و اخروی جامعه بود؛ چراکه دین همواره در برابر سلطه‌جویان، جهان‌خواران، متجاوزان و ظالمان، منشأ مقاومت و دفاع بوده است.

وی افزود: هدف دوم دشمن، ضربه زدن به حاکمیت مردم‌سالاری دینی و استقلال ملی ایران بود. دشمن با طمع تجزیه کشور، تضعیف استقلال ملی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی، این هدف را در توطئه‌ها و فتنه‌های مختلف دنبال کرده و در جنگ رمضان نیز آن را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده بود.

سخنگوی وزارت دفاع، متوقف کردن روند پیشرفت ایران را سومین هدف دشمن دانست و تصریح کرد: توان علمی، فناوری و ظرفیت سرمایه انسانی مستعد کشور، از جمله نقاط قوت ایران است که دشمن تلاش داشت با مقابله با توانمند شدن کشور در عرصه‌های مختلف، مسیر پیشرفت را کند یا متوقف کند؛ با این حال، ملت ایران با ایمان، اراده، دانش و اتکا به ظرفیت‌های داخلی از این دستاورد‌ها صیانت کرد.

سردار طلایی‌نیک با اشاره به برخی دستاورد‌های دفاع مقدس رمضان گفت: در این جنگ، توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران در برابر بزرگ‌ترین قدرت‌های مدعی جهان به اثبات رسید و روند افول هژمونی و سلطه‌جویی دشمنان نیز بیش از گذشته آشکار شد. همچنین مشخص شد که ایران از ظرفیت دفاعی لازم برای پاسخگویی قاطع، به‌هنگام و مؤثر به تهدیدات برخوردار است.

وی یکی دیگر از درس‌های این جنگ را ضرورت تقویت بازدارندگی فعال عنوان کرد و افزود: ماهیت تهدیدات و الگو‌های جنگ به‌طور مستمر در حال تغییر است و جنگ ترکیبی اخیر نیز تفاوت‌های قابل توجهی با جنگ‌های گذشته دارد؛ بنابراین بازدارندگی نباید رویکردی ایستا داشته باشد، بلکه باید متناسب با تغییر نوع، کمیت و کیفیت تهدیدات، پویا و فعال باقی بماند.

سخنگوی وزارت دفاع با تاکید بر ضرورت آمادگی دائمی نیرو‌های مسلح اظهار کرد: آمادگی مستمر دفاعی، امروز دشمن را در شرایط تردید و محاسبات متزلزل قرار داده است. در کنار آن، اتکا به توان داخلی به‌عنوان یک راهبرد پایدار، موجب شد بخشی از تهدیدات در جریان جنگ به فرصت تبدیل شود و برخی فناوری‌ها و توانمندی‌های دفاعی کشور در میدان عمل ارتقا پیدا کند.

سردار طلایی‌نیک توسعه فناوری‌های راهبردی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را از دیگر محور‌های مهم این تجربه برشمرد و گفت: نقش‌آفرینی بخش مردمی و گسترش مشارکت مردم در دفاع، از ویژگی‌های برجسته این نبرد بود. حضور گسترده مردم در میدان، از جمله مشارکت بیش از ۳۰ میلیون جان‌فدا، ظرفیتی اجتماعی ایجاد کرد که در کنار میدان نظامی، عرصه‌های خدمت‌رسانی، رسانه‌ای و سیاسی، قدرت مکملی برای کشور به وجود آورد.

وی همچنین فرهنگ ایثار و شهادت‌طلبی را از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت معنوی ایران دانست و خاطرنشان کرد: روحیه جهادی و شهادت‌طلبی از مؤلفه‌هایی است که در محاسبات مادی دشمن قابل اندازه‌گیری نیست. آنچه در کنار توان تسلیحاتی و قدرت آتش نیرو‌های مسلح، موجب پیروزی ملت ایران در این نبرد شد، قدرت معنوی، روحیه جهادی و ولایی و همچنین خلاقیت و ابتکار رزمندگان بود.

منبع: ایرنا