باشگاه خبرنگاران جوان – انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی امروز در همایش نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان در رشت گفت: این استان از ظرفیت‌های متنوعی در بخش‌های مختلف کشاورزی، گردشگری و خدمات و تجارت برخوردار است؛ لذا به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های ارزشمند طبیعی همچون تالاب، جنگل و بهره مندی از میراث فرهنگی و تاریخی یکی از پهنه‌های ارزشمند تاریخی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود.

او با بیان اینکه بیش از ۶۰ نوع خوراک در گیلان شناسایی شده است، افزود: تاکنون بیش از ۴۲ نوع غذای این استان به ثبت ملی رسیده و ۱۲ نوع خوراک دیگر نیز در انتظار ثبت ملی است.

معاون وزیر صنایع دستی را از دیگر ظرفیت‌های مهم گردشگری گیلان برشمرد و تصریح کرد: صنایع دستی نماد خلاقیت، فرهنگ و هویت مردم این استان است و توسعه آن می‌تواند زمینه توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی در شهر‌ها و روستا‌ها را فراهم کند. محسنی بندپی همچنین با اشاره به ضرورت بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی، تجاری و گردشگری گیلان اظهار داشت: توسعه این بخش‌ها باید به گونه‌ای دنبال شود که ضمن حفظ محیط زیست، زمینه رونق اقتصادی و افزایش توانمندی‌های استان فراهم شود.

او با انتقاد از کم‌توجهی تاریخی به توسعه صنعتی استان‌های شمالی کشور گفت: ظرفیت‌های گیلان می‌تواند زمینه توسعه کشاورزی، استقرار صنایع متناسب با شرایط محیطی و رونق گردشگری را فراهم کند. معاون وزیر گردشگری همچنین از راه‌اندازی کارگاه بزرگ تأسیسات گردشگری در گیلان خبر داد و افزود: در حال حاضر ۱۲ هتل چهار و پنج ستاره در این استان در دست ساخت است که تکمیل آنها می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های گردشگری کمک کند.

محسنی بندپی با تأکید بر نقش بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای استان تصریح کرد: بدون حمایت، مشارکت بخش خصوصی و برطرف کردن موانع سرمایه‌گذاری، هیچ دستگاه اجرایی به تنهایی نمی‌تواند مسیر توسعه را پیش ببرد. او تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع سرمایه‌گذاری و ایجاد مشوق‌های لازم را از اقدامات ضروری در این مسیر دانست و تأکید کرد: این موضوعات با اهتمام استاندار گیلان و مدیران دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است.

معاون وزیر گردشگری در ادامه تدوین برنامه‌های سرمایه‌گذاری، تقویت مشارکت بخش خصوصی، تسهیل سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه کشاورزی را از محور‌های مهم توسعه استان اعلام کرد و گفت: گیلان می‌تواند الگویی موفق از توسعه متوازن باشد که در آن، رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری با صیانت از محیط زیست همراه شود.

نخستین رویداد سرمایه گذاری گیلان با حضور مقامات کشوری و استانی امروز و فردا (۲۷ و ۲۸ آبان ماه) در تالار مرکزی رشت برگزار می‌شود؛ در این رویداد که با محوریت معرفی مزیت‌های سرمایه گذاری استان برگزار شده است، علاوه بر برگزاری نمایشگاه معرفی توانمندی‌های گیلان ۵ پنل تخصصی با موضوعات مرتبط با کشاورزی، گردشگری، صنعت و تجارت، لجستیک و نشست مدیران سرمایه‌گذاری استان‌های همجوار گیلان و وزارتخانه‌های کشور برگزار می‌شود. در این رویداد از سرمایه‌گذاران بخش‌های مختلف نیز دعوت شده است.

منبع: ایرنا