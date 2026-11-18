باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جعفر رئیسی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مرزبانان استان بوشهر در راستای مقابله با قاچاق کالا و ارز و با تشدید اقدامات کنترلی در مرزهای آبی، موفق به شناسایی یک فروند شناور باری حامل کالای قاچاق شدند.

وی افزود: در بازرسی از این شناور، ۶۴۰ دستگاه مانیتور رایانه برند ال‌جی کشف شد که برابر نظر کارشناسان، ارزش ریالی محموله مکشوفه ۱۹۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

جانشین فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به دستگیری دو نفر در این رابطه تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی با تأکید بر عزم جدی مرزبانان در مقابله با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: مرزبانان استان با هوشیاری و تلاش شبانه‌روزی، با هرگونه فعالیت غیرقانونی در مرزهای آبی برخورد قاطع خواهند کرد.