باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پیکر مطهر سردار شهید سیدمعین انجوی‌نژاد، مشاور استاندار فارس در امور ایثارگران و از یادگاران دوران دفاع مقدس، با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان، همرزمان و پیشکسوتان جهاد و ایثار در شیراز تشییع و در گلزار شهدای دارالرحمه این شهر به خاک سپرده شد.

این جانباز سرافراز دفاع مقدس، صبح روز دوشنبه پس از سال‌ها تحمل رنج و عوارض ناشی از جراحات دوران دفاع مقدس، به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

آیین وداع با پیکر این شهید والامقام، صبح چهارشنبه با حضور استاندار فارس، معاونان استاندار و کارکنان استانداری، در محل استانداری برگزار شد.

در ادامه، پیکر مطهر شهید انجوی‌نژاد برای اقامه نماز و برگزاری آیین تشییع به حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع) انتقال یافت.

در این مراسم، آیت‌الله سیدمحمد انجوی بر پیکر سردار شهید انجوی‌نژاد نماز اقامه کرد و پس از آن، آیین تشییع با حضور پرشور مردم، مسئولان، همرزمان و جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس برگزار شد.

در پایان این مراسم، پیکر مطهر شهید برای خاکسپاری به گلزار شهدای دارالرحمه شیراز منتقل شد و در جوار دیگر شهدای والامقام آرام گرفت.

در آیین تشییع و بدرقه این سردار شهید، سیداحمد احمدی‌زاده، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، سردار سعید کوشکی، مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحی‌الدین طاهری، تولیت حرم مطهر حضرت سیدعلاءالدین حسین (ع)، و جمعی از مدیران، مسئولان و شخصیت‌های استانی حضور داشتند.