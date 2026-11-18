باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب درباره تأثیر تقریظ‌های رهبر شهید بر افزایش اقبال عمومی به کتاب‌ها گفت: رهبر شهید انقلاب کتاب را نمی‌خواندند، که برایش تقریظ بنویسند؛ کتاب را می‌خواندند، چون اهل کتاب و مطالعه بودند. اگر کتابی ویژگی‌های مدنظر ایشان را داشت، درباره‌اش تقریظ نیز می‌نوشتند.

فضائلی ادامه داد: تقریظ آثار متعددی داشت، که یکی از آثار مهمش ترویج کتاب و کتابخوانی بود. وقتی اقشار مختلف جامعه مطلع می‌شدند رهبر شهید انقلاب کتابی را مطالعه و تایید کردند و درباره‌اش نکاتی فرمودند، ترغیب می‌شدند آن کتاب را بخوانند. همین امر سبب ترویج امر کتابخوانی می‌شد و آن کتاب مورد توجه و اقبال بیشتری قرار می‌گرفت.

عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب با بیان اینکه معمولاً کتاب‌هایی که رهبر شهید انقلاب بر آنها تقریظ نوشتند، بعد از آن به لحاظ توجه خوانندگان مورد اقبال بسیاری قرار گرفت و چاپ آن کتاب‌ها چندین بار تکرار شده است، گفت: همین موضوع نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جامعه ما علاوه‌بر اینکه اهل مطالعه هستند، مشوق‌هایی نیز برای مطالعه آنها به کتاب موثر است. یکی از آن عوامل موثر، تقریظ‌های رهبر شهید انقلاب است.