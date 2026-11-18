باشگاه خبرنگاران جوان - پنج داور ایرانی در دو رویداد بین‌المللی جام ورونین و جام شانگهای حضور خواهند داشت.

این اعزام‌ها با هدف حمایت از حوزه داوری ژیمناستیک، تقویت جایگاه داوران ایرانی در عرصه بین‌المللی، افزایش تجربه و دانش تخصصی و فراهم کردن زمینه حضور فعال‌تر داوران کشور در رویداد‌های جهانی انجام می‌شود.

بر این اساس، بهمن جعفرنژاد به‌عنوان داور رشته ترامپولین در جام شانگهای قضاوت خواهد کرد.

در بخش ژیمناستیک هنری مردان، ابوالفضل یاوری داور جام ورونین و مبین محمدابراهیمی داور جام شانگهای خواهند بود.

همچنین در بخش ژیمناستیک هنری بانوان، مرجان همتی‌نژاد در جام شانگهای و فهیمه طاهرخانی در جام ورونین به‌عنوان داور حضور خواهند داشت.

حمایت از حضور داوران در رویداد‌های بین‌المللی و ارتقای سطح دانش و تجربه آنها از جمله اقداماتی است که فدراسیون ژیمناستیک جزو اهداف خود ترسیم کرده است.