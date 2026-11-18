باشگاه خبرنگاران جوان - دادگاه بحرین روز دوشنبه به صورت غیابی برای آیت‌ا... شیخ عیسی قاسم و ۶۶ نفر دیگر از علما و چهره‌های شیعه، حکم حبس ابد صادر کرد. به استثنای چهار نفر که به ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند، دیگر چهره‌های دینی به حبس ابد محکوم شده‌اند. از این تعداد، ۴۷ عالم دین در زندان به سر می‌برند و ۱۱ نفر خارج از بحرین هستند.

برخی منابع گفته‌اند که این حکم بی‌ارتباط با جنگ اخیر ایران نیست. «طاهر الموسوی»، فعال سیاسی بحرینی، در گفت‌و‌گو با تسنیم گفت: «همه داده‌ها درباره این بازداشت‌ها از نظر شکل، محتوا و زمان با جنگ جاری در منطقه ارتباط دارد و ماهیت اتهامات نیز همین را نشان می‌دهد. اتهامات واردشده واقعی نیستند و به هیچ مدرکی استناد ندارند و از حوزه تخصص و سابقه عملی علما نیز خارج هستند».

به نوشته الوقت، حزب الوفاق بحرین در واکنش به این حکم گفت: این حکم در ادامه تشدید اقدامات قضایی و امنیتی رژیم آل خلیفه علیه علما و فعالان دینی بحرین صادر شده است. این احکام هیچ ارتباطی با عدالت ندارد بلکه در راستای سیاست «مجازات دسته‌جمعی» حاکم بحرین علیه اکثریت جمعیت است. الوفاق خاطرنشان کرد: «هدف قرار دادن شخصیت‌ها و بزرگان دینی و علما، بخشی از یک روند سازمان‌یافته برای تنگ کردن عرصه بر زندگی شیعیان، حذف وجود دینی آنان و مصادره آزادی‌ها و عقایدشان است.»

تشدید فشار‌ها به شیعیان پس از جنگ ۴۰ روزه

این تحول درشرایطی رخ می‌دهد که پس از جنگ ۴۰ روزه ایران، بحرین شاهد موج گسترده‌ای از بازداشت علما و فعالان دینی و سلب تابعیت شمار زیادی از شهروندان بوده است.

به طور مثال، وزارت کشور بحرین با شروع حملات ایران به پایگاه‌های آمریکا در این کشور در ماه مارس، اعلام کرد که دست‎کم ۶۳ نفر را به دلیل انتشار محتوای اینترنتی بازداشت کرده است. در همان زمان جوانی به نام محمد الموسوی، نیز به دلیل انتشار تصاویر مربوط به حملات موشکی ایران بازداشت شد و بعد از چند روز به دلیل ضربات ناشی از شکنجه به شهادت رسید.

علاوه‌براین، در ۲۷ آوریل، دولت بحرین تابعیت ۶۹ شهروند این کشور را لغو کرد که ۳۳ نفر از افراد سلب تابعیت شده کودک بودند. در همان ماه، منصور یاسین هنرمند ۲۶ ساله بحرینی نیز به دلیل طراحی تصویری مرتبط با رهبر شهید ایران بازداشت شد. در تاریخ ۹ می‌هم آل‌خلیفه موج گسترده بازداشت روحانیون، خطیبان و چهره‌های مذهبی شیعه را آغاز کرد که طی آن ۵۳ نفر بازداشت شدند. در ماه ژوئن نیز سه چهره برجسته مذهبی بحرین در فاصله یک هفته از این کشور اخراج شدند.

همزمان با موج بازداشت روحانیون، محدودیت‌های گسترده‌ای نیز بر برگزاری آیین‌های مذهبی شیعیان در ایام محرم و عاشورای حسینی اعمال شد که مانع از برگزاری باشکوه مراسم عزاداری در این ایام شد.

انتقام از ایران؟

اگرچه اقدامات حکومت آل‌خلیفه علیه شیعیان بحرین به ماه‌های اخیر محدود نمی‌شود و سابقه‌ای طولانی دارد، اما سلب تابعیت، بازداشت و زندانی کردن علمای برجسته شیعه در ماه‌های گذشته به‌ویژه پس از آغاز جنگ علیه ایران شدت بیشتری یافته است.

در جریان این جنگ پایگاه‌های نظامی آمریکا و برخی دیگر از تأسیسات مورد استفاده سنتکام برای تجاوز و بمباران ایران، بار‌ها هدف حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران و فعالان سیاسی و مدنی تشدید فشار‌های امنیتی و سیاسی علیه شیعیان را تلاشی از سوی حکومت آل‌خلیفه برای جبران ناتوانی در پاسخ‌گویی مستقیم به حملات ایران ارزیابی می‌کنند. در این میان، حمایت ایران از شیعیان بحرین در سال‎های گذشته از جمله عواملی است که در تحلیل رفتار منامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

گفتنی است که برخی از این چهره‌های مذهبی هم‌اکنون در ایران سکونت دارند و به نظر می‌رسد رژیم منامه از این موضوع به عنوان بهانه‌ای برای سلب تابعیت و قطع کامل پیوند آنان با بحرین استفاده می‌کند.

درمجموع، با توجه به تشدید فشار‌های آل‌خلیفه علیه علمای برجسته شیعه، فراخوان جوانان ۱۴ فوریه برای ازسرگیری قیام مردمی و همچنین افزایش تنش‌ها در منطقه، این اقدامات می‌تواند حکومت بحرین را با چالش‌های جدی روبه‌رو کند. چه‌بسا این بار، برخلاف سال ۲۰۱۱ آل‌خلیفه نتواند اعتراضات مردمی را مهار کند، به‌ویژه آنکه شیوخ کشور‌های حاشیه خلیج‎فارس نیز در شرایط پرتنش کنونی، ممکن است توان و امکان اعزام نیرو‌های سپر جزیره برای سرکوب مخالفان را نداشته باشند.

منبع: روزنامه خراسان