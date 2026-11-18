باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز خلیلی افزود: آخرین وضعیت زنجیره تامین آرد و نان استان احصا شده و تامین و توزیع کالا‌های اساسی و نحوه ذخیره‌سازی همه کالا‌ها روزانه پیگیری می‌شود.

او افزود: در شرایط اقتصادی و جنگی حاکم، هیچ‌گونه کمبودی در حوزه کالا‌های اساسی، آرد و نان وجود ندارد و تمهیدات لازم برای تامین نیاز‌های مردم اندیشیده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل افزایش کیفیت نان را از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و ادامه داد: با هدف ارتقای کیفیت نان مصرفی مردم، بازرسی و نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها و کارخانجات آرد تشدید می‌شود.

خلیلی همچنین بر لزوم نظارت دقیق بر بازار آرد و نان تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های نظارتی موظف هستند با هرگونه گران‌فروشی، تخلف و قاچاق آرد به‌صورت قاطع برخورد کنند. گفتنی است در این نشست بر تداوم نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف آرد و نان و اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ثبات بازار این حوزه تاکید شد.

منبع: استانداری