باشگاه خبرنگاران جوان - سریال کمدی-درام «کوچه اقاقیا» به نویسندگی رضا عطاران، سروش صحت و علیرضا مسعودی ساخته شده و بازیگرانی، چون زنده‌یاد منوچهر نوذری، علی صادقی، رضا عطاران، افشین سنگ‌چاپ، رضا شفیعی‌جم، مجید صالحی، شقایق دهقان و روشنک عجمیان در آن ایفای نقش کرده‌اند.

داستان سریال درباره «نصرت خان تهرانی»، مردی پا به سن گذاشته است که در خانه قدیمی خود زندگی می‌کند. همسر او «گلنسا» چند سال پیش فوت کرده، اما مدتی است که شب‌ها به خواب او می‌آید و درباره مسائل مختلف با او صحبت می‌کند. این رؤیا‌ها باعث نگرانی فرزندان او نسبت به سلامتی پدر و دور هم جمع شدن آنها در خانه پدری می‌شود و ماجرا‌های طنزی را رقم می‌زند.

گفتنی است این سریال ۹۰ قسمتی از شنبه ۳۰ آبان، هر شب ساعت ۱۹ به مدت ۳۰ دقیقه از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

منبع: شبکه تهران سیما