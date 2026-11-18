باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود نصرتی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور روز چهارشنبه در نشست پیمان دوستی شهر‌های پایتخت تاریخ ایران و چهارمین نشست شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌های کشور که در سالن مفاخر شهردار قزوین در حال برگزاری است، اظهار کرد: در حوزه انرژی، برنامه‌ریزی‌های کلیدی با اصناف و واحد‌های تولیدی برای صرفه‌جویی هدفمند در دستور کار قرار دارد و موضوع معیشت و تامین کالا‌های اساسی بدون واسطه برای مردم نیز به عنوان دومین محور اصلی پیگیری می‌شود.

وی با اشاره به تاکید رئیس‌جمهور بر لزوم مشارکت تمامی ارکان اجرایی کشور، افزود: دستور کار صرفه‌جویی انرژی تنها مختص شهرداری‌ها نیست بلکه از دهیاری‌ها و بخشداری‌ها گرفته تا استانداری‌ها را شامل می‌شود؛ چرا که با هم‌افزایی همگانی می‌توان از حداکثر ظرفیت صنایع بهره برد، بخش کشاورزی را در مسیر درست هدایت کرد و با کمترین خاموشی از فصل سرما عبور کرد.

نصرتی با اشاره به اُفت ۱۳۰ میلیون مترمکعبی گاز از ظرفیت ۸۵۰ میلیون مترمکعبی کشور، تصریح کرد: طی ۲ سال گذشته با حداکثر همدلی و همراهی کار‌ها پیش رفته و با حداقل مشکلات مواجه بوده‌ایم، اما وضعیت کنونی نیازمند برگزاری جلسات روزانه، آمادگی کامل شهرداران و تعامل مستمر با اتاق‌های بازرگانی، مراکز آموزشی و واحد‌های تولیدی هستیم.

به گفته این مسئول، وزارتخانه‌های نیرو و نفت وظایف خود را برای افزایش تولید انجام می‌دهند، اما نگاه رییس‌جمهور بر استفاده حداکثری از ظرفیت بهینه‌سازی و اقدامات فوری و لحظه‌ای در بخش‌های مسکونی، اداری و صنعتی استوار است.

وی در خصوص دومین محور نشست، یعنی معیشت و تنظیم بازار، اظهار کرد: خوشبختانه در هفت استان از ۱۶ استان مرزی کشور، سازمان‌های مردمی فعالیت مناسبی دارند و پست‌بانک نیز در تامین مالی سازمان‌های میوه و تره‌بار مشارکت دارد، به گونه‌ای که براساس آخرین پایش‌ها، در ۱۲ کالای اساسی بین پنج تا ۴۰ درصد کاهش واسطه‌گری و قیمت در شهر‌های مختلف ثبت شده است.

نصرتی با اشاره به مصوبات اخیر هیات وزیران پیرامون آمایش سرزمینی و محدودیت‌های انرژی در تهران و البرز، بیان کرد: اگر طی ۶۰ سال گذشته توسعه متوازن در کشور محقق می‌شد و آمایش سرزمینی براساس ظرفیت منابع آبی و استانی شکل می‌گرفت، امروز کلان‌شهر‌های تهران و البرز با جمعیت ۲۲ میلیونی و بحران‌های ناشی از آن رو‌به‌رو نبودند و استان‌های مرزی و روستایی نیز خالی از سکنه نمی‌شدند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از مصوبه هیات وزیران درباره خانه‌های خالی با رویکرد همکاری شهرداری‌ها در تشخیص این واحد‌ها و سهام‌دار شدن درآمد‌های مالیاتی، راهکار موثری برای ایجاد درآمد پایدار، مدیریت پسماند‌ها و توسعه متوازن شهری است که باید با دقت تمام ابعاد آن عملیاتی شود.