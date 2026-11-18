باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدحسین فیروزی مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس در آیین بزرگداشت کتاب، کتابدار و کتابخوانی اظهار کرد: سال گذشته تعداد کتابخانه‌های عمومی فعال استان فارس ۲۷۶ باب اعلام شده بود، اما این رقم اکنون به ۲۷۵ کتابخانه رسیده است. این تغییر در چارچوب سیاست‌های اصلاحی و با هدف ساماندهی خدمات و بهبود وضعیت کتابداران انجام شده است.

او توضیح داد: چنانچه یک کتابخانه از سطح خدمات‌رسانی و میزان مراجعه قابل قبولی برخوردار نباشد، به جای ادامه فعالیت با ظرفیت محدود، امکان تعطیلی یا بازنگری در شیوه ارائه خدمات آن بررسی می‌شود تا نیاز‌های مردم با استفاده از نیروی انسانی بیشتر و کیفیت بالاتر پاسخ داده شود.

فیروزی با اشاره به عملکرد دو سال اخیر دولت چهاردهم در حوزه توسعه زیرساخت‌های کتابخانه‌ای استان افزود: در این مدت ۱۴ کتابخانه عمومی ثابت و سیار به مجموعه کتابخانه‌های فارس اضافه شده که این تعداد، بالاترین میزان افتتاح کتابخانه در سطح کشور بوده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس همچنین از اضافه شدن دو کتابخانه سیار دیگر خبر داد و گفت: یکی از این خودرو‌ها با نام شهدای لامرد به استان اختصاص یافته و امروز وارد شیراز شده است. کتابخانه سیار دوم نیز برای ارائه خدمات به شهروندان فسا پیش‌بینی شده است. با راه‌اندازی این دو مجموعه، دامنه خدمات کتابخانه‌ای به ۲۰ نقطه خدماتی جدید گسترش خواهد یافت.

کتابدار، مهم‌ترین سرمایه یک کتابخانه است

فیروزی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر نقش نیروی انسانی در کیفیت فعالیت کتابخانه‌ها بیان کرد: برخورداری از ساختمان مناسب، تجهیزات پیشرفته، قفسه‌های استاندارد و امکانات مطلوب، به‌تنهایی نمی‌تواند یک کتابخانه را به محیطی اثرگذار تبدیل کند؛ آنچه به کتابخانه هویت و پویایی می‌بخشد، حضور کتابداران توانمند و علاقه‌مند است.

او با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد کتابخانه‌ای در استان اظهار کرد: طی چهار سال گذشته، با همراهی دستگاه‌های مختلف، حمایت مدیران ارشد استان و مسئولان ملی، ده‌ها طرح بزرگ کتابخانه‌ای در فارس به مرحله بهره‌برداری رسیده است؛ با این حال، نباید نقش و جایگاه کتابداران در موفقیت این مجموعه‌ها نادیده گرفته شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس افزود: ارزش واقعی یک کتابخانه را می‌توان در لبخندی دید که کتابدار به کودکی هدیه می‌کند، در زمانی که برای راهنمایی یک نوجوان اختصاص می‌دهد، در رفتار محبت‌آمیز با سالمندان و در امیدی که از طریق فعالیت‌های فرهنگی در جامعه ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: گاهی یک برخورد مناسب، معرفی کتابی متناسب با نیاز مخاطب یا گفت‌وگویی کوتاه و صمیمانه می‌تواند تأثیری ماندگار بر زندگی افراد داشته باشد. ممکن است نتایج چنین رفتار‌هایی بلافاصله قابل مشاهده نباشد، اما آثار مثبت آن در آینده نمایان خواهد شد.

فیروزی کتابداری را فراتر از یک حرفه معمولی دانست و گفت: کتابداری نوعی تعهد و عشق به انسان‌هاست. کتابداران صرفاً مسئول امانت دادن کتاب نیستند، بلکه زمینه اندیشیدن، رؤیاپردازی، آموختن و تجربه زندگی بهتر را برای مخاطبان فراهم می‌کنند.

او با بیان اینکه رضایت و انگیزه کتابداران مستقیماً بر کیفیت فعالیت کتابخانه‌ها تأثیر می‌گذارد، تصریح کرد: زمانی که کتابدار از شرایط مناسبی برخوردار باشد، کتابخانه نیز عملکرد بهتری خواهد داشت و این روند در نهایت به ارتقای سطح فرهنگی جامعه منجر می‌شود. از همین رو، همواره بر این اصل تأکید کرده‌ایم که مسائل و مشکلات کتابداران و کتابخانه‌ها، مسئولیت مجموعه مدیریتی کتابخانه‌های عمومی است و باید برای حل آنها اقدام کرد.

رهبر شهید انقلاب؛ الگویی برجسته در حوزه کتاب و کتابخوانی

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس در ادامه با اشاره به جایگاه رهبر شهید انقلاب در ترویج فرهنگ مطالعه، ایشان را یکی از برجسته‌ترین الگو‌های کتابخوانی معرفی کرد و گفت: رهبر شهید انقلاب علاوه بر اهتمام ویژه به مطالعه، در زمینه ترویج کتاب و کتابخوانی نیز نقش مؤثری داشتند و برای بخش‌های مختلف زنجیره تولید، انتشار، توزیع، فروش و ترویج کتاب، مجموعه‌ای از رهنمود‌ها و راهبرد‌های فرهنگی ارائه کردند که همچنان می‌تواند راهگشای فعالان این عرصه باشد.

او با یادآوری تأکید ایشان بر اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه اظهار کرد: ایشان فرموده بودند: «دغدغه من کتاب و کتابخوانی است و اگر قرار باشد روزی یک ساعت برای کتابخوان شدن مردم صحبت کنم، حاضرم یک ساعت و نیم سخن بگویم تا این موضوع اثرگذار باشد».

کسب سه عنوان ملی توسط فارس برای دومین سال متوالی

فیروزی در تشریح موفقیت‌های استان فارس در عرصه کتاب و کتابخوانی گفت: فارس سال گذشته از میان ۱۵ جایزه ملی، سه عنوان را به خود اختصاص داد و امسال نیز از مجموع ۲۰ جایزه ملی، سه جایزه نصیب این استان شد تا فارس برای دومین سال پیاپی در جمع استان‌های برتر کشور قرار گیرد.

او درباره عناوین کسب‌شده توضیح داد: جایزه ملی شهردار دوستدار کتاب به دلیل حمایت‌های مستمر از کتابخانه‌های عمومی به محمدحسین اسدی، شهردار شیراز، تعلق گرفت.

به گفته مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس، جایزه ملی خدمات کتابخانه‌های عمومی به نوجوانان نیز به کتابخانه شهید اسلامی شیراز اختصاص یافت؛ کتابخانه‌ای که با وجود گذشت تنها سه سال از زمان تأسیس، توانسته است به چنین موفقیتی دست پیدا کند.

او اضافه کرد: سومین عنوان ملی استان در بخش کتابخانه کودک و نوجوان به کتابخانه شهروند فسا رسید که این موفقیت نیز نشان‌دهنده ظرفیت‌های فرهنگی و فعالیت‌های اثرگذار کتابخانه‌های عمومی فارس است.

اجرای بیش از دو هزار برنامه فرهنگی در هفته کتاب

فیروزی در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته بزرگداشت کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: در این مناسبت، بیش از دو هزار برنامه و فعالیت فرهنگی در سطح استان برگزار شده است.

در پایان این مراسم، از ۶۰ نفر از کتابداران، فعالان حوزه ترویج کتابخوانی، مدیران و مسئولان دولتی، فرمانداران، شهرداران حامی کتابخانه‌های عمومی و خیران فعال در این حوزه، به پاس خدمات و تلاش‌های آنان در توسعه فرهنگ مطالعه تجلیل شد.