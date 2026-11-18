باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید احسان عسکری رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به تعیین تکلیف پرونده‌های ارجاع‌شده به این سازمان در حاشیه نمایشگاه صنعت مالی گفت: خودروهایی که مطابق ضوابط و سیاست‌های دولت وارد کشور شده‌اند، در گمرک تعیین تکلیف می‌شوند، اما در صورت مغایرت با قوانین و ارجاع پرونده به سازمان اموال تملیکی، تعیین تکلیف آن‌ها در چارچوب مقررات این سازمان انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این نمایشگاه بیشتر قصد داریم درباره موضوع مولدسازی صحبت کنیم.

وی افزود: پرونده اموالی که پیش از این به سازمان سپرده شده بود، تعیین تکلیف و به دستگاه قضایی ارجاع شده است.

عسکری درباره وضعیت خودروهای وارداتی نیز گفت: تعیین تکلیف خودروهای وارداتی که مطابق قوانین و سیاست‌های دولت وارد کشور شده‌اند، در حوزه گمرک انجام می‌شود، اما اگر خودروهایی با ضوابط و سیاست‌های تعیین‌شده همخوانی نداشته باشند و پرونده آن‌ها به سازمان اموال تملیکی ارجاع شود، در چارچوب مقررات این سازمان تعیین تکلیف خواهند شد.

رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه تاکنون خودرویی با این شرایط به‌طور مشخص به این سازمان واگذار نشده است، تصریح کرد: باید منتظر ماند و دید در صورت عدم انطباق پرونده‌های موجود در گمرک با قوانین و مقررات، چه مواردی به سازمان ارجاع می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: خودروها نیز مانند سایر اموال منقول، پس از ورود به سازمان اموال تملیکی، در چارچوب ضوابط مربوط به اموال منقول تعیین تکلیف خواهند شد.

وی تأکید کرد: تاکنون خودرویی با این شرایط به سازمان اموال تملیکی واگذار نشده است و باید منتظر ماند تا در صورت ارجاع پرونده‌ها از سوی گمرک، اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف آن‌ها انجام شود.

وی گفت: پرونده چای دبش آن چیزی که مربوط به سازمان اموال تملیکی بوده تعیین تکلیف شده است.