باشگاه خبرنگاران جوان - حکم اعدام محکوم پرونده فردی که مرتکب یک فقره قتل و تجاوز به عنف شده بود، پس از تایید در دیوان عالی کشور بامداد امروز اجرا شد.

این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و آن را به محلی برای اسکان زنانی بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این زنان در آن محل رفت‌وآمد داشتند و مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند تا اینکه با گزارش یکی از همسایگان، مأموران در جریان موضوع قرار گرفتند و پس از بررسی محل، با جسد یک زن مواجه شدند.

موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و رسیدگی‌های قضایی، پرونده به دادگاه ارسال شد و در نهایت دو حکم صادر شد؛ نخست، حکم قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و دوم، حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف.

همچنین خواهر متهم به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان است.

در نهایت بامداد امروز حکم اعدام متهم این پرونده پس از طی تشریفات قانونی، رسیدگی‌های قضایی و تایید در دیوان عالی کشور اجرا شد.