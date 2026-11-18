باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته بسیج اظهار کرد : بسیج مهمترین پایگاه اتحاد ملت ایران است، با وجود نیروی های قوی بسیج هیچ گاه دشمنان نخواهند توانست به خاک وطن تجاوز کند.‌

فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه قدرت ایمان و اتحاد رمز موفقیت ملت ایران در برابر دشمنان است، گفت: دشمنان و آمریکا امروز دچار یک شکست راهبردی در جنگ تحمیلی اخیر شدند .

سردار دامغانی به ترفند های دشمنان در جنگ تحمیلی اشاره و تصریح کرد : دشمنان به خیال واهی ، با ترور و شهادت مسئولان و نیروهای ارشد کشور می توانند ساختار نظام را دچار فروپاشی کنند ، غافل از اینکه این ستون های مستحکم در دل مردم ما بنا شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان به هدایت رهبری اشاره اذعان داشت : با هدایت رهبری در این شرایط ، ملت ایران با اقتدار با تمامی هجمه هاو تهاجمات دشمنان ایستادند و دشمن با شکست روبه رو شد.‌

وی با اشاره به اینکه تمامی مولفه های قدرت را دشمن در حوزه نظامی ، سیاسی و اقتصادی و اطلاعاتی و .. و به کار گرفت و با سازمان دهی عناصر و شبکه های معاند سعی در فروپاشی نظام داشت ،گفت : همچنین به عنوان عناصر و مزدور با دشمن در داخل کشور کار کردند و همه این قدرت ها به کار گرفته شد اما با اتحاد ملت با شکست مواجه شدند.

سردار دامغانی به جنگ شناختی و ترکیبی اشاره و اذعان داشت : دشمنان در برهه های مختلف از ظرفیت رسانه حداکثر استفاده را کرده و در جنگ ترکیبی و شناختی هدف دشمن شکستن اراده ملت ایران است.

وی تصریح کرد : درجنگ ترکیبی و شناختی دشمنان بر آن هستند که انسجام ،امید، اعتماد بین مردم و حاکمیت را از بین ببرند با این خیال که می توانیم ملت ایران را تسلیم کنیم دریغ از اینکه همه جغرافیای ایران تبدیل به نبرد با دشمنان شده است .

وی به برنامه های هفته بسیج در گیلان اشاره و اذعان داشت : محله محوری و محرومیت زدایی، مسجد و پایگاه از اهم موضوعات اجرای برنامه هفته بسیج شمرده می شود.‌

سردار دامغانی تصریح کرد : بیش از ۸هزار ۵۸۶ برنامه در هفته بسیج در محلات ، پایگاههای بسیج استان برنامه ریزی شده است .

فرمانده سپاه قدس گیلان اظهار داشت : کاشت نهال ، پروژه های متنوع محرومیت زدایی ، آغاز رزمایش خدمت رسانی ،حضور در نماز جمعه، اجرای برنامه کار زار خدمت ، برنامه بانوی مقام و حضور رزم بسیج در تجمعات شبانه و... از اهم برنامه های این هفته در استان می باشد.