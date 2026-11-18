باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در آستانه انتخاب حکیم جفریز به‌عنوان نامزد ریاست این مجلس قرار دارند؛ انتخابی که می‌تواند او را به نخستین آمریکایی سیاه‌پوست در این سمت تبدیل کند. این در حالی است که حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای موفق به کسب اکثریتی گسترده شده است.

هیچ‌یک از نمایندگان دموکرات اعلام نکرده‌اند که قصد رقابت با جفریز ۵۶ ساله را دارند؛ با این حال، شماری از نمایندگان ترقی‌خواه که به‌تازگی انتخاب شده‌اند، تهدید کرده‌اند به او رأی نخواهند داد. آنها خواستار امتیازاتی در موضوعاتی از جمله کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل و تأثیر پول و ثروت بر عرصه سیاست هستند.

قرار است دموکرات‌ها روز چهارشنبه نامزد خود را انتخاب کنند و سپس کل اعضای مجلس نمایندگان، هم‌زمان با آغاز به کار کنگره جدید در سوم ژانویه آینده، رئیس این مجلس را برگزینند.

جفریز در این زمینه اعلام کرده است که خواستار برگزاری رأی‌گیری علنی و ثبت جداگانه آرای نمایندگان است و نمی‌خواهد انتخاب او از طریق توافق و بدون رأی‌گیری صورت بگیرد. او تأکید کرده است که هر نماینده دموکرات حق دارد سوابق، تجربه سیاسی و چشم‌انداز او برای اداره مجلس را ارزیابی کند.

نمایندگانی که بار دیگر انتخاب شده‌اند، در کنار اعضای جدید حزب در این رأی‌گیری شرکت خواهند کرد. جفریز و متحدانش نیز برای جلب حمایت نمایندگان تازه‌منتخب، دیدار‌های خود را افزایش داده‌اند و وعده داده‌اند به جریان‌های مختلف درون حزب فرصت ابراز دیدگاه‌هایشان را بدهند.

در صورت انتخاب جفریز، او ریاست مجلسی را بر عهده خواهد گرفت که دموکرات‌ها در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، اکثریت گسترده‌ای در آن خواهند داشت.

دموکرات‌ها وعده داده‌اند درباره ترامپ و دولت او تحقیقاتی را آغاز کنند؛ با این حال، اختلاف‌نظر‌ها درون حزب درباره رابطه با رژیم اسرائیل، نظام بهداشت و درمان و میزان مقابله با سیاست‌های رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه همچنان پابرجاست.

جفریز که اهل نیویورک است، در سال ۲۰۱۲ به عضویت کنگره درآمد و در سال ۲۰۲۲، پس از نانسی پلوسی، رهبری دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان را بر عهده گرفت. او نخستین سیاستمدار سیاه‌پوستی بود که رهبری یکی از دو حزب اصلی را در یکی از مجالس کنگره آمریکا بر عهده گرفت.

در صورت پیروزی در انتخابات ریاست مجلس نمایندگان، جفریز پس از معاون رئیس‌جمهور، دومین فرد در ترتیب جانشینی رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

منبع: المیادین