باشگاه خبرنگاران جوان - محمد خداپرست افزود: سه نفر شکارچی متخلف پس از شکار غیرمجاز یک راس بز کوهی و با تلاش محیط بانان منطقه حفاظت شده آق داغ دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل ضمن قدردانی از همکاری و اقدام دستگاه قضایی استان در رسیدگی به این تخلف اظهار کرد: متهمان در مجموع به ۷۵ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان ۷۵۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شدند.

خداپرست گفت: از همیاران و دوستداران محیط زیست و حیات وحش تقاضا داریم هرگونه شکار، زنده‌گیری و نگهداری غیرمجاز حیات وحش و پرندگان شکاری را از طریق شماره تماس ۳۳۷۴۰۰۸۵-۰۴۵ و یا سامانه ارتباطات مردمی حفاظت محیط زیست ۱۵۴۰ گزارش دهند.

منبع: محیط زیست