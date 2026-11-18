\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u062c\u0644\u0627\u0633 \u0627\u0632 \u06f2\u06f6 \u062a\u0627 \u06f2\u06f8 \u0622\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0648\u0645\u06cc\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0645\u062f\u0627\u062d\u0627\u0646 \u0648 \u0630\u0627\u06a9\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0648 \u0645\u06cc\u0647\u0645\u0627\u0646\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0631\u062c\u06cc\u060c \u0628\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u200c\u0627\u0641\u0632\u0627\u06cc\u06cc \u062e\u0627\u062f\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0647\u0644\u200c\u0628\u06cc\u062a (\u0639) \u062f\u0631 \u0633\u0637\u062d \u0628\u06cc\u0646\u200c\u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0647\u0645 \u0622\u0648\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n