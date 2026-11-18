باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد _سرهنگ حمیدرضا حسینخانی جانشین فرمانده سپاه ثارالله کرمان در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج گفت: بسیج شجره طیبه و ریشه در ولایت دارد و مهم‌ترین شاخص بسیجی تبعیت او از ولایت فقیه است.

وی افزود: بسیج اصولی دارد که ویژگی اصلیش بحث ولایت پذیری و ولایت باوری است و امروز اگر تنگه هرمز را با کمک همین بسیجیان نگه داشته‌ایم به سبب ولایت مدار بودن آنان است.

وی با اشاره به اینکه برخی کژاندیشان بر ولی خدا خرده میگیرند که چرا مرگ بر آمریکا می‌گویید، بیان کرد: اسلام و شیعه‌ای که مرگ بر آمریکا نگوید اسلام نیست.

سرهنگ حسینخانی تصریح کرد: برخی از انقلابی‌ها تند می‌روند و به مالک می‌گویند چرا دشمن را نمی‌زنیم شما که نمی‌دانید وضعیت چیست و امر ولی را نمی‌دانید، باید سکوت کنید.

وی افزود: دشمنی که هرجایی را ۴ روزه می‌گرفت چندین ماه در باتلاق جنگ با ایران باقی مانده است و زورش به ۴ بسیجی در تنگه هرمز نمی‌رسد، چون این بسیجیان امر ولی خدا را قبول دارند.

وی بیان کرد: ولایت عملی ویژگی دوم بسیج است، اینکه دم از ولایت بزنیم، اما در عمل آن را ثابت نکنیم، درست نیست.

سرهنگ حسینخانی افزود: مسئولین نیز وظایفی دارند باید در چارچوب امر ولی و قانون رفتار کنند.

وی تاکید کرد: استقامت محور سوم بسیجی بودن است، این دشمن امروز ما از ۵ تا ۶ نسل قبل پیامبر برنامه داشته که پیامبری بدنیا نیاید بعد جریان‌هایی مانند سقیفه و مانند آن را ایجادکرده تا امروز به این نقطه رسیده است.

وی با بیان اینکه کار نداریم دولت اصولگرا یااصلاح طلب است، تصریح کرد: با همه بحران و مشکلاتی که دولت با آن رو‌به‌رو است و انتقاد‌هایی که داریم، باید پشت دولت باشیم و مردم بسیجی وار باید به این مساله کمک کنند.

سرهنگ حسینخانی به جنگ شناختی و اختیار کامل تبلیغات برای دشمن، گفت: اندازه‌ای آمریکا در دنیا فتنه وخونریزی کرده است کسی نکرده امروز استقامت در مقابل این دشمن مهم است اگر صبر و حوصله داشته‌باشیم در چارچوب تعریف شده امامین انقلاب حرکت کنیم آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند.

وی دفاع از هویت دینی و ملی را دیگر ویژگی بسیج دانست و با اشاره به شعار بسیج جانفدای ایران، امید مستضعفان، اظهار کرد: محور‌های اصلی بر نامه‌های این هفته بیانیه گام دوم انقلاب و سند راهبردی بسیج است.

جانشین سپاه ثارالله کرمان افزود: حضور درتجمعات مردمی با رویکرد گره گشایی از مشکلات مردم، حضور درجلسه شورای اداری و جهاد تبیین، هماهنگی باشعار هر ایرانی یک بسیجی و انعطاف برنامه‌های مبتنی برنیاز روز و دعوت گسترده وبرنامه ویژه برای جوانان دراین ایام، محور کار ماست.

وی گفت: محله محور بودن برنامه ها، شاخص کاراست که با باشعار بسیج وبندگی و بالندگی از روز جمعه ۲۹ آبان هفته بسیج شروع می‌شود. اجتماع بسیجیان در نمازجمعه و کوهنوردی و پویش حفظ ۷ آیه مقاومت و افتتاحیه رسمی آموزش جانفدا در تجمعات مردمی شبانه برنامه روز اول هفته بسیج است.

سرهنگ حسین‌خانی بیان کرد: فعالیت‌هایی برای راهکار رفع مشکلات اقتصادی و فعالیت‌های بسیج سازندگی، کاشت نهال امید، توزیع بسته‌های معیشتی، برپایی اردوی خدمات رسانی در ۵۰۰ میدان کشور از جمله برنامه‌های هفته بسیج است.

وی بیان کرد: یادواره شهدای میناب به همت بسیج شهرستان بم برگزار می‌شود، همچنین همایش کنشگران و مربیان جوانی جمعیت، اجرای برنامه‌های ورزشی بومی ومحلی، آغاز المپیک هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین از کرمان از دیگر برنامه‌های این هفته است.

وی افزود: در روز عرصه حکمرانی محله‌ای دوشنبه نیز از طرح محله محوری رونمایی می‌شود و بحث عارضه یابی صنعتی با کمک بسیجیان، برپایی اتوبوس مطالبه گری باموضوع مسکن مهر و مطالبات مردم، یادواره ۷ هزار شهیده زن کشور، رزمایش تخصصی خدمات رسانی به عشایر و نیز فراخوان حضور بسیجیان در تجمعات شبانه مردم در کنار برپایی رزمایش بانوان جانفدا برگزار می‌شود.