باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله در ایام اربعین سید و سالار شهیدان زائران بسیاری از مرز‌های کشور روانه کربلای معلی می‌شوند. در این بین نیروی انتظامی کشور یکی از مجموعه‌های مهم و تأثیرگذار در برگزاری حماسه پیاده‌روی اربعین است و تأمین امنیت و آرامش زائران در مرز‌های کشور و مسیر‌های منتهی به مرز‌ها را برعهده دارد. به همین منظور ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد اربعین با هدف انعکاس مجاهدت‌ها و تلاش‌های کارکنان نیروی انتظامی در خدمات رسانی به زائران حسینی و به تصویر کشیدن عشق و ارادت کارکنان فراجا و مردم به ساحت مقدس حضرت اباعبدالله الحسین (ع) همراه با برپایی موکب در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهرستان قزوین برگزار شد.

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منبع: حسین هاشمی - قزوین

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