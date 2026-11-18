باشگاه خبرنگاران جوان - فرامرز شریفی‌آذر افزود: توسعه پوشش بیمه‌ای و فراهم‌کردن امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی از مهم‌ترین مأموریت‌های سازمان بیمه سلامت است و در همین راستا تلاش می‌شود افراد فاقد پوشش بیمه‌ای نیز از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

او با اشاره به جزئیات بیمه‌پردازی بر اساس دهک‌های درآمدی گفت: افراد مشمول دهک‌های یک تا پنج بدون پرداخت حق بیمه تحت پوشش قرار می‌گیرند و برای دهک‌های شش تا ۹ نیز متناسب با وضعیت درآمدی، ۴۰ تا ۷۰ درصد حق بیمه پرداخت می‌شود؛ در مقابل، افراد دهک دهم باید حق بیمه را به‌طور کامل پرداخت کنند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل ادامه داد: امکان استفاده از پوشش بیمه سلامت به‌صورت شش‌ماهه و یک‌ساله فراهم شده است و تلاش داریم با اطلاع‌رسانی مناسب، زمینه بهره‌مندی افراد فاقد بیمه از این ظرفیت را فراهم کنیم.

شریفی‌آذر با تأکید بر ضرورت مشارکت خیرین در حمایت از بیماران و اقشار کم‌برخوردار بیان کرد: تأمین منابع مالی برای افرادی که توان پرداخت حق بیمه را ندارند، می‌تواند از طریق کمک‌های خیرین و ظرفیت‌های مردمی از جمله زکات، خمس، صدقات و نذورات انجام شود.

او گفت: اطلاع‌رسانی در این زمینه و تشویق خیرین برای حمایت از افراد نیازمند می‌تواند به گسترش پوشش بیمه‌ای و کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌های کم‌برخوردار کمک کند.

مدیرکل بیمه سلامت استان اردبیل در ادامه با اشاره به هزینه‌های درمانی پرداخت‌شده در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: در شش‌ماهه اول امسال، بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه از محل مراجعه بیمه‌شدگان به مراکز درمانی طرف قرارداد ایجاد شده که در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است.

او با بیان اینکه روند افزایشی هزینه‌های درمانی نیازمند مدیریت و نظارت جدی است، افزود: کنترل هزینه‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضمن حفظ کیفیت خدمات درمانی، منابع بیمه‌ای نیز به شکل صحیح و هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.

شریفی‌آذر استقرار نظام پزشک خانواده و ارجاع را از راهکار‌های اساسی مدیریت هزینه‌های سلامت عنوان کرد و گفت: اجرای کامل این نظام موجب می‌شود بیماران ابتدا از طریق سطح نخست خدمات سلامت و پزشک خانواده پیگیری شوند و در صورت نیاز به سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی ارجاع داده شوند.

او تصریح کرد: جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی، کاهش مراجعات بی‌رویه درمانی و هدایت صحیح بیماران در مسیر دریافت خدمات، علاوه بر مدیریت منابع مالی بیمه سلامت، می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات و افزایش عدالت در دسترسی به درمان منجر شود.

منبع: بیمه سلامت