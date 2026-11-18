باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - از کار افتادن آخرین موتورِ باقی‌مانده در این کاوشگر بدین معناست که دیگر امکان رسیدن به سیارک «۱۹۹۸ KY۲۶» یا فرود آمدن بر سطح آن وجود ندارد. در عوض، این کاوشگر در سال ۲۰۲۸ از نزدیکی سیارک «۲۰۱۵ BM۵۱۰» عبور خواهد کرد و انتظار می‌رود در جریان این گذر، به مطالعه این جرم آسمانی بپردازد.

این آژانس خاطرنشان کرد که کاوشگر در ابتدا به چهار موتور مجهز بود، اما سه مورد از آنها پیش‌تر در طول مأموریت فضایی از کار افتاده بودند. اکنون آخرین موتور نیز دچار مشکل شده و فاقد نیروی لازم برای ادامه مأموریت اصلی کاوشگر است.

ژاپن کاوشگر «هایابوسا-۲» را در اوایل دسامبر ۲۰۱۴ با هدف جمع‌آوری نمونه از سیارک «ریوگو» (Ryugu) — که در مداری میان مریخ و زمین قرار دارد — به فضا پرتاب کرد.

این کاوشگر با موفقیت به سیارک رسید، در سال ۲۰۱۹ نمونه‌هایی از خاک آن را جمع‌آوری کرد و در دسامبر ۲۰۲۰ کپسولی حاوی این مواد را به زمین بازگرداند که در منطقه‌ای دورافتاده در استرالیا فرود آمد.

پس از آن، کاوشگر از زمین فاصله گرفت تا مأموریت جدیدی را برای کاوش سیارکی دیگر آغاز کند. طبق برنامه، قرار بود این کاوشگر در ژوئیه ۲۰۳۱ بر سطح سیارک «۱۹۹۸ KY۲۶» فرود آید تا نمونه‌هایی از خاک آن را — که ممکن است حاوی ردپایی از آب و مواد آلی باشد — جمع‌آوری کند؛ اما اکنون این مأموریت به دلیل مشکلات فنی مذکور لغو شده است.

شایان ذکر است که ژاپن فضاپیمای دیگری را نیز برای کاوش در «فوبوس» (Phobos)، یکی از قمر‌های مریخ، توسعه داده است. این فضاپیما در ۱۹ اکتبر پرتاب شد و انتظار می‌رود حدود یک سال دیگر به مقصد خود برسد. این مأموریت تا سال ۲۰۳۰ اقدام به فرود بر روی ماه و جمع‌آوری نمونه‌های خاک خواهد کرد؛ نمونه‌هایی که قرار است در سال ۲۰۳۱ به زمین بازگردانده شوند.

منبع: TASS