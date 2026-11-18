باشگاه خبرنگاران جوان -آیت الله حسینی بوشهری در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید ناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برگزاری مسابقات قرآن کریم توسط سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: به برکت پیروزی انقلاب اسلامی قرآن به عنوان دستورالعمل حاکمیت اسلامی قرار گرفت و قانون اساسی بر اساس قرآن و روایات نورانی اهل بیت (علیهم السلام) نوشته شد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم خاطر افزود: در گذشته وقتی صحبتی از تلاوت قرآن می‌شد، از قاریان کشور‌های دیگر به ویژه مصر دعوت می‌شد؛ اما امروزه در مسابقات بین‌المللی چهره‌های قرآنی ایران در مسابقات بین المللی حضور پیدا می‌کنند و گاهی سرآمد کشور‌هایی می‌شوند که در گذشته حرف اول را می‌زدند.



امام جمعه قم با اشاره به اینکه نباید صرفا به قرائت قرآن کریم بسنده شود، بیان داشت: آنچه امروز فضای کشور ما بیش از هر چیز دیگری نیاز دارد، عمل به قرآن است. باید کاری کنیم که فضای جامعه، فضای قرآنی شود.



وی با تأکید بر اهمیت جریان آموزه‌های قرآنی در زندگی فردی و اجتماعی، ابراز داشت: هر کسی در هر جایگاهی که هست باید آیات قرآن را با آن مسئولیتی که دارد تطبیق دهد و بر اساس آن عمل کند.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رابطه متقابل قرآن کریم و انقلاب اسلامی اظهار کرد: قرآن زمینه ساز انقلاب اسلامی شد و انقلاب اسلامی نیز در توسعه قرآن و مباحث معرفتی نقش مهمی ایفا نمود.



همچنین در این دیدار حجت‌الاسلام سید ناصرالدین نوری‌زاده رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برگزاری چهل‌ونهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم گفت: با وجود جنگ و حوادثی که در ماه‌های گذشته رخ داد، بیش از ۶۷ هزار نفر برای حضور در این دوره از مسابقات ثبت‌نام کردند و پس از برگزاری مراحل شهرستانی و استانی، حدود ۵۴۰ نفر به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند و در مرحله نهایی نیز حدود ۳۴۰ نفر در رشته‌های حفظ، قرائت و سایر رشته‌های آوایی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به برگزاری پنجمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه در قم افزود: دبیرخانه دائمی این مسابقات در قم مستقر است و چهار دوره گذشته نیز در این استان برگزار شده است.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در ادامه از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود نگرانی‌های اولیه به دلیل شرایط جنگی، تاکنون بیش از ۱۰۰ متسابق از ۷۰ کشور در این دوره ثبت‌نام کرده‌اند. مرحله مقدماتی به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و برگزاری حضوری، مرحله نهایی در مشهد مقدس و در جوار حرم مطهر امام رضا (ع) برگزار خواهد شد.



رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف همچنین با اشاره به تعدد برنامه‌های قرآنی این سازمان در سال جاری اظهار کرد: امسال از سال‌های پرمسابقه سازمان اوقاف است؛ به‌گونه‌ای که در کنار مسابقات سراسری و بین‌المللی، رویداد‌هایی همچون مسابقات «رویش» ویژه نوجوانان زیر ۱۸ سال و مسابقات انتخابی حج نیز برگزار شده است.



نوری‌زاده با اشاره به فعالیت مدرسه نخبگان قرآنی سازمان اوقاف گفت: در این طرح حدود ۳۰۰ نخبه قرآنی در کشور شناسایی شدند و ۵۰ نفر از آنان به مرحله نهایی راه یافتند که مسابقاتشان از ۱۵ تا ۱۷ شهریور ماه در جوار آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) تهران برگزار و نفرات برتر معرفی شدند.