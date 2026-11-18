باشگاه خبرنگاران جوان - هرچند مدارک و اطلاعیه‌های رسمی هنوز هم اصرار دارند مجرم جنسی در زندان خودش را حلق‌آویز کرده بود، اما خیلی‌ها از همان ابتدا معتقد بودند «اپستین» در زندان به قتل رسیده است؛ هرچند مدارک دندان‌گیری برای ادعایشان نداشتند. البته حساب «مارک اپستین» برادر مجرم جنسی و مدارکش را باید جدا دانست. ظاهراً او مثل دیگران بدون شواهد و مدارک، مدعی به قتل رسیدن برادرش نبوده است.

با این همه، مارک شاید به دلیل ترس از اینکه ممکن است فردا جنازه خودش هم در جایی به صورت حلق‌آویز پیدا و اعلام شود: برادر اپستین هم خودکشی کرد، دلایل و مدارکش را علنی نکرده بود.

حالا یک کارشناس پزشکی قانونی که اسناد و مدارک برادر اپستین به دستش رسیده، به «بی‌بی‌سی» گفته است عکس‌هایی که از کالبدشکافی دیده و همچنین بررسی پرونده خودکشی، ثابت می‌کنند او به قتل رسیده است.

پروفسور «مایکل فریمن» می‌گوید شواهدی، چون خونریزی عمیق در شانه چپ و جراحت‌هایی که ناشی از ضربه به صورت است و همچنین رد و اثر ناخن روی گردن حکایت از این دارند که او پس از ضرب و شتم، از پشت سر و با انداختن بند دور گردنش خفه شده است... آن رد ناخن که بالای محل کبودی گردنش دیده می‌شود به این معنی است که قربانی سعی کرده بند را از گردنش جدا کند، بندی که بعد از قتل، با آن جنازه‌اش را حلق‌آویز کرده‌اند. فریمن در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کنید چه کسی او را کشته است، گفته: «این مسئله، موضوع تحقیق و پژوهش من نبوده است و هیچ نظری هم درباره قاتل ندارم... لزومی هم ندارد اصرار کنم حرف‌های مرا بپذیرید، چون هرکس می‌تواند نگاهی به شواهد، عکس‌ها و... بیندازد و قضاوت کند که او واقعاً کشته شده یا خودکشی کرده است».

همه اینها در حالی است که پزشک قانونی که در آن زمان کالبدشکافی را انجام داده، به دفتر بازرس کل وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده بود جراحت‌های اپستین بیش از آنکه با خفه کردن عمدی سازگار باشند، با خودکشی از طریق حلق‌آویز کردن مطابقت دارند.

او همچنین گفته بود هیچ نشانه‌ای از جراحت‌های دفاعی که معمولاً در قربانیان خفه‌شدگی مشاهده می‌شود، وجود نداشته است! حالا برای همه آنهایی که هنوز اخبار مربوط به پرونده اپستین را دنبال می‌کنند، این سؤال ایجاد شده که چطور جراحت عمیق روی شانه، آثار ضربه به سر و صورت و رد ناخن روی گردن که در عکس‌ها قابل تشخیص است، از چشم پزشکی قانونی دور مانده است؟

منبع: روزنامه قدس