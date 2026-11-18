باشگاه خبرنگاران جوان - کیومرث طائفی اردبیلی افزود: آنفلوانزای فوق حاد پرندگان هم‌اکنون در استان تحت کنترل است.

او با اشاره به پایش و مراقبت فعال دامپزشکی گفت: در حال حاضر مشکلی از نظر آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان وجود ندارد؛ اما با شروع فصول سرد و زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر، آماده‌باش و پیشگیری بدون سهل‌انگاری بسیار مهم است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اردبیل بر تشدید اقدامات پیشگیرانه و رعایت امنیت زیستی تأکید کرد و واکسیناسیون را یکی از مهم‌ترین و اقتصادی‌ترین راه‌های پیشگیری از بیماری‌های طیور دانست.

او یادآور شد در قالب پایش بیماری‌های طیور، ۷۸ هزار و ۷۸۳ مورد نمونه‌برداری از فارم‌های استان انجام شد که ۷ هزار و ۵۶۸ مورد آن به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اختصاص داشت.

طائفی همچنین از اجرای مانور دورمیزی مقابله با این بیماری در هفته پدافند غیرعامل با حضور دستگاه‌های مرتبط در اداره کل دامپزشکی استان خبر داد.