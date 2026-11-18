باشگاه خبرنگاران جوان – هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (چهارشنبه ۲۷ آبان ماه) در نخستین رویداد سرمایه‌گذاری گیلان با شعار «گیلان؛ دروازه سرمایه‌گذاری پایدار ایران» که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های اقتصادی و جغرافیایی این استان فرصتی برای توسعه سراسر کشور است، گفت: گیلان با برخورداری از بنادر راهبردی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی و توانمندی‌های گسترده تولیدی و کشاورزی، می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش هزینه‌های تجارت، تأمین کالا‌های اساسی و تقویت اقتصاد ملی ایفا کند.

او با بیان اینکه «گیلان، فرصت ایران است»، افزود: ظرفیت‌های اقتصادی شمال کشور تنها متعلق به استان‌های این منطقه نیست، بلکه بهره‌گیری از مزیت‌های تجاری، ترانزیتی و تولیدی گیلان می‌تواند در تأمین نیاز‌های کشور و کاهش هزینه‌های اقتصادی نقش‌آفرین باشد.

استاندار گیلان به شرایط خاص کشور و ضرورت تصمیم‌گیری متناسب با وضعیت موجود اشاره و تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تهدید‌ها و محدودیت‌های مختلف مواجه است، باید ضمن حفظ جریان تولید و تجارت، از فرصت‌های اقتصادی برای تقویت زیرساخت‌ها و افزایش توان تأمین نیاز‌های ملی بهره گرفت.

افزایش سهم بنادر شمالی در تأمین کالا‌های اساسی

حق‌شناس همچنین با اشاره به جایگاه بنادر شمالی در مبادلات تجاری کشور گفت: سهم این بنادر در تأمین کالا‌های اساسی که پیش از شرایط اخیر حدود یک‌پنجم بود، اکنون به حدود یک‌سوم افزایش یافته است؛ موضوعی که اهمیت مسیر‌های تجاری دریای کاسپین را در تأمین نیاز‌های کشور نشان می‌دهد. او با اشاره به ارتقای جایگاه تجاری استان افزود: رتبه تجاری گیلان که پیش از جنگ‌های اخیر دو رقمی بود، اکنون به رتبه ششم کشور رسیده و حفظ این موقعیت نیازمند توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری مستمر از ظرفیت‌های تجاری شمال است.

کاهش هزینه‌های تجارت با بهره‌گیری از مزیت بنادر شمالی

استاندار گیلان با اشاره به سهم حدود ۴۵ درصدی ۳ استان گیلان، مازندران و گلستان در تولید مرغ کشور افزود: تأمین نهاده‌های مورد نیاز مرغداری‌های این مناطق از مسیر بنادر شمالی می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و به بهبود شرایط تولید کمک کند. حق‌شناس تصریح کرد: توسعه مسیر‌های تجاری شمال به معنای نادیده گرفتن ظرفیت بنادر جنوبی نیست، بلکه برنامه‌ریزی اقتصادی باید متناسب با آمایش سرزمینی و مزیت‌های جغرافیایی هر منطقه انجام شود تا کالا با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به مقصد برسد.

تکمیل زنجیره اقتصاد دریامحور با توسعه خدمات فنی و تعمیر شناور‌ها

او در ادامه با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های پشتیبان تجارت دریایی گفت: در حوزه تعمیرات استاندارد و خدمات فنی شناور‌ها کمبود‌هایی وجود دارد که رفع آنها می‌تواند زمینه سرمایه‌گذاری و اشتغال در بخش دریایی را فراهم کند. استاندار گیلان با قدردانی از اقدامات منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایه‌گذاران این حوزه افزود: مذاکرات و توافق‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های تعمیر و نگهداری شناور‌ها در حال انجام است که تحقق آنها می‌تواند به تکمیل زنجیره خدمات دریایی در شمال کشور کمک کند.

حق‌شناس با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به اقتصاد دریامحور تصریح کرد: کشتی‌سازی، کشتی‌داری، تعمیر و نگهداری شناورها، خدمات بندری و تربیت نیروی انسانی متخصص، حلقه‌های مکمل این اقتصاد هستند که باید در کنار توسعه بنادر مورد توجه قرار گیرند.

منطقه آزاد انزلی؛ فرصتی برای توسعه ترانزیت منطقه‌ای

او با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی در اتصال مسیر‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای اظهار داشت: امروز بخشی از زنجیره حمل‌ونقل ترکیبی در این منطقه شکل گرفته و کالا از طریق کشتی، قطار و کامیون جابه‌جا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که محموله‌هایی از روسیه وارد شده و از مسیر گیلان به مقاصدی از جمله افغانستان و ترکمنستان انتقال می‌یابند.

استاندار گیلان با تأکید بر اهمیت تکمیل کریدور شمال ـ جنوب افزود: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی می‌تواند جایگاه ایران را در مبادلات منطقه‌ای تقویت کند و فرصت‌های تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی به وجود آورد. حق‌شناس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرز آستارا تصریح کرد: نزدیکی زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی در این منطقه، مزیتی برای توسعه کریدور‌های تجاری و ترانزیتی است که باید برای حفظ و تقویت آن برنامه‌ریزی شود.

توسعه زیرساخت‌های گیلان، ضرورتی برای اقتصاد ملی

استاندار گیلان با اشاره به تجربه تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و شرایط اخیر کشور گفت: در دوره‌های دشوار نیز باید ظرفیت‌هایی را که به استمرار تجارت و تولید کمک می‌کنند، شناسایی و تقویت کرد تا زیرساخت‌های ایجادشده در آینده نیز در خدمت توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند. حق‌شناس با قدردانی از همراهی مردم گیلان در شرایط خاص و میزبانی از مسافران افزود: همدلی و مسئولیت‌پذیری مردم استان در استفاده مشترک از امکانات و خدمات عمومی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که در کنار مزیت‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت مشارکت دولت و بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت‌های تجاری، تولیدی و حمل‌ونقل تصریح کرد: بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های گیلان نیازمند سرمایه‌گذاری، رفع موانع اجرایی و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در سطح استانی و ملی است.

حق‌شناس در پایان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های اقتصادی شمال کشور گفت: حفظ جایگاه تجاری گیلان و توسعه کریدور‌های ترانزیتی صرفاً یک مطالبه استانی نیست، بلکه با کاهش هزینه‌های تأمین و انتقال کالا، منافع آن به سراسر کشور می‌رسد؛ ازاین‌رو باید با ارائه آمار و مستندات، اهمیت تقویت مسیر‌های تجاری شمال را برای تصمیم‌گیران ملی تبیین کرد.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان