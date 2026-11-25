باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - سال‌ها حضور نظامی آمریکا، استقرار پایگاه‌ها، فروش گسترده تسلیحات و ایجاد پیمان‌های امنیتی، ستون اصلی معماری امنیتی غرب آسیا را تشکیل می‌داد. واشنگتن با تکیه بر این ساختار، تلاش می‌کرد ضمن حفاظت از متحدان خود، موازنه قدرت منطقه‌ای را نیز مطابق منافعش مدیریت کند.



تحولات سال‌های اخیر، به‌ویژه بحران‌های امنیتی، جنگ‌های منطقه‌ای و افزایش هزینه‌های وابستگی نظامی، پرسش تازه‌ای را پیش روی دولت‌های منطقه قرار داده است: آیا امنیت را می‌توان همچنان به قدرت‌های فرامنطقه‌ای سپرد یا زمان بازتعریف مناسبات امنیتی و حرکت به سمت ترتیبات مستقل منطقه‌ای فرا رسیده است؟

تحولات غرب آسیا نشان از اتکای کشورهای منطقه به آمریکا به‌عنوان ضامن امنیت، با تردیدهای جدی روبه‌رو است؛ روندی که به تقویت دیپلماسی منطقه‌ای، بازتعریف روابط همسایگی و افزایش نقش بازیگران مستقل از واشنگتن میدان داده و می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم امنیتی جدیدی باشد.

تغییر نگاه به آمریکا؛ از تضمین امنیت تا محاسبه هزینه‌ها

یکی از مهم‌ترین عوامل تغییر رویکرد کشور‌های غرب آسیا، فاصله میان انتظارات امنیتی آن‌ها از آمریکا و عملکرد واشنگتن در بحران‌های منطقه‌ای است. دولت‌های عربی حوزه خلیج فارس طی دهه‌های گذشته، بخش قابل توجهی از راهبرد دفاعی خود را بر همکاری نظامی با آمریکا، خرید تسلیحات پیشرفته و میزبانی از نیرو‌های آمریکایی بنا کرده‌اند؛ با این حال، تجربه بحران‌های مختلف نشان داده است که حضور نظامی آمریکا الزاماً به معنای جلوگیری از وقوع تهدید یا تضمین امنیت پایدار نیست.

حمله به زیرساخت‌های حیاتی، افزایش تنش‌های دریایی، بحران‌های مرتبط با انرژی و تشدید درگیری‌ها، هزینه‌های اقتصادی و امنیتی کشور‌های منطقه را افزایش داده است. در چنین شرایطی، دولت‌ها بیش از گذشته به دنبال تنوع‌بخشی به شرکای سیاسی و امنیتی خود هستند تا در مواجهه با تحولات غیرقابل پیش‌بینی، تنها به یک قدرت خارجی وابسته نباشند.

این تغییر لزوماً به معنای قطع روابط با آمریکا نیست؛ بلکه نشانه‌ای از بازنگری در سطح اعتماد، میزان وابستگی و تعریف منافع ملی است. کشور‌های منطقه به دنبال حفظ همکاری با واشنگتن، در کنار ایجاد روابط متوازن‌تر با قدرت‌های دیگر و همسایگان خود هستند.

دیپلماسی منطقه‌ای؛ تهران و ریاض در مسیر کاهش تنش

یکی از نشانه‌های مهم تغییر در فضای سیاسی غرب آسیا، افزایش تمایل کشور‌های منطقه به حل اختلافات از مسیر گفت‌و‌گو و کاهش هزینه‌های تقابل است. توافق ایران و عربستان برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک در اسفند ۱۴۰۱، با میانجی‌گری چین، نمونه‌ای از ظرفیت دیپلماسی منطقه‌ای برای عبور از تنش‌های چندساله بود. این توافق نشان داد حتی اختلافات عمیق سیاسی و امنیتی نیز می‌توانند با اراده طرف‌ها و استفاده از ظرفیت میانجیگری، وارد مرحله تازه‌ای شوند.

تداوم چنین روندی، برای کشور‌های منطقه از اهمیت اقتصادی و امنیتی برخوردار است؛ چراکه کاهش تنش میان بازیگران اصلی، امکان توسعه تجارت، همکاری در حوزه انرژی، امنیت دریایی و مدیریت بحران‌های مشترک را افزایش می‌دهد. در این چارچوب، ایران با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیکی، ظرفیت‌های اقتصادی، جمعیت قابل توجه، منابع انرژی و قدرت اثرگذاری منطقه‌ای، می‌تواند یکی از بازیگران مؤثر در شکل‌دهی به ترتیبات امنیتی آینده باشد.

از سوی دیگر، تقویت روابط میان کشور‌های منطقه، به معنای حذف اختلافات نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه مدیریت اختلافات را بدون مداخله قدرت‌های خارجی فراهم کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است هرگاه رقابت‌های منطقه‌ای به میدان تقابل قدرت‌های فرامنطقه‌ای تبدیل شود، هزینه‌های آن بیش از همه متوجه ملت‌های غرب آسیا خواهد بود.

چین، روسیه و قدرت‌های نوظهور؛ شرکای جدید، اما نه جایگزین فوری

هم‌زمان با افزایش تردید‌ها درباره نقش آمریکا، کشور‌های منطقه تلاش کرده‌اند روابط خود را با قدرت‌های دیگری همچون چین، روسیه و برخی کشور‌های آسیایی توسعه دهند. چین به‌واسطه ظرفیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، بازار انرژی و نقش دیپلماتیک خود، به یکی از طرف‌های مهم تعامل کشور‌های غرب آسیا تبدیل شده است. با این حال، گسترش روابط اقتصادی پکن با کشور‌های منطقه به‌تنهایی به معنای جایگزینی نقش نظامی آمریکا نیست.

گزارش مؤسسه کارنگی در سال ۲۰۲۴ درباره بازتعریف امنیت کشور‌های خلیج فارس، به تلاش دولت‌های عربی برای کاهش وابستگی یک‌جانبه به واشنگتن، گسترش همکاری با چین و روسیه و تقویت ظرفیت‌های دفاعی داخلی اشاره می‌کند؛ البته این روند را بیشتر تنوع‌بخشی به روابط امنیتی می‌داند تا گسست کامل از آمریکا، در همین چارچوب، کشور‌های منطقه به دنبال آن هستند که در رقابت قدرت‌های جهانی، صرفاً به محل استقرار نیروها یا میدان پیشبرد منافع بازیگران خارجی تبدیل نشوند. افزایش قدرت چانه‌زنی، تنوع شرکای اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحولات سیاسی واشنگتن، از اهداف اصلی این رویکرد محسوب می‌شود.

این روند برای ایران نیز اهمیت راهبردی دارد؛ زیرا شکل‌گیری روابط متوازن میان کشور‌های غرب آسیا و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند از فشار‌های مبتنی بر انزوای سیاسی بکاهد و ظرفیت‌های اقتصادی و دیپلماتیک کشور را افزایش دهد.

نظم پساآمریکایی یا نظم چندشریکی؟

با وجود نشانه‌های تغییر، سخن گفتن از پایان نفوذ آمریکا در غرب آسیا هنوز زود است. واشنگتن همچنان از شبکه گسترده پایگاه‌های نظامی، همکاری‌های دفاعی، فروش تسلیحات، نفوذ سیاسی و ارتباطات امنیتی برخوردار است و بسیاری از کشور‌های منطقه نیز حاضر نیستند این روابط را به‌طور کامل کنار بگذارند. آنچه در حال تغییر است، بیش از آنکه حذف آمریکا باشد، کاهش انحصار آن در معادلات منطقه‌ای است.

آینده غرب آسیا احتمالاً به سمت نظمی چندشریکی حرکت خواهد کرد؛ نظمی که در آن کشور‌ها ضمن حفظ روابط با قدرت‌های جهانی، تلاش می‌کنند تصمیمات امنیتی خود را بیش از گذشته بر اساس منافع ملی و ظرفیت‌های داخلی تنظیم کنند. در چنین شرایطی، قدرت‌های خارجی دیگر نمی‌توانند بدون درنظرگرفتن اراده بازیگران منطقه‌ای، معادلات امنیتی را به‌تنهایی تعیین کنند.

برای ایران، این تحول فرصتی مهم است؛ فرصتی برای تقویت دیپلماسی همسایگی، توسعه همکاری‌های اقتصادی، افزایش اعتماد منطقه‌ای و تثبیت این واقعیت که امنیت غرب آسیا نه از مسیر حضور نظامی قدرت‌های دوردست، بلکه با مشارکت کشور‌های منطقه و احترام به حاکمیت ملی آنها پایدارتر خواهد شد. نظم جدید زمانی به سود منطقه خواهد بود که کشور‌های غرب آسیا از رقابت برای جلب حمایت قدرت‌های خارجی، به همکاری برای تأمین امنیت مشترک عبور کنند.