باشگاه خبرنگاران جوان - سردار علی‌اکبر جاویدان روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی در بیرجند اظهار کرد: امنیت مرزهای کشور حاصل تلاش شبانه‌روزی مرزبانان و همکاری و پشتیبانی ارتش، سپاه و سایر مجموعه‌های نظامی و انتظامی است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و فشارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان افزود: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب با توطئه‌ها و تهدیدهای متعددی مواجه بوده و امروز نیز در برابر فشارهای مستقیم استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایستادگی می‌کند.

فرمانده مرزبانی فراجا ادامه داد: هدف دشمنان در شرایط کنونی، تضعیف نظام، ایجاد نارضایتی و فراهم کردن زمینه ناامنی در کشور است، اما حضور مردم در صحنه، صلابت نیروهای مسلح و مدیریت مسئولان، مانع از تحقق این اهداف شده است.

سردار جاویدان با قدردانی از انسجام و هماهنگی مجموعه نیروهای مسلح و دستگاه‌های اطلاعاتی در خراسان جنوبی گفت: این استان از نظر تعامل، وحدت و همدلی میان نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شرایط مطلوبی برخوردار است و این هماهنگی نقش مهمی در تأمین امنیت پایدار دارد.

وی با اشاره به گستره مرزهای جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: مرزهای کشور با ۱۵ کشور همسایه و در مجموع به طول هشت هزار و ۷۵۵ کیلومتر در بخش‌های زمینی، دریایی و رودخانه‌ای، مسئولیت سنگینی بر دوش مجموعه مرزبانی قرار داده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به مرز ۳۸۰ کیلومتری خراسان جنوبی با افغانستان اظهار کرد: تأمین امنیت این بخش از مرز با همکاری و پشتیبانی ارتش و سپاه انجام می‌شود و مرزبانان با آمادگی کامل در راستای صیانت از مرزهای کشور فعالیت می‌کنند.

سردار جاویدان مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی را امانتی برای خدمت به مردم دانست و تأکید کرد: مسئولان باید از اختیارات و جایگاه خود در مسیر احقاق حق، انجام وظایف و خدمتگزاری استفاده کنند و از تبدیل مسئولیت‌ها به ابزاری برای تحقق منافع شخصی بپرهیزند.

وی با اشاره به معیارهای انتصاب فرماندهان در مجموعه انتظامی افزود: انتخاب مدیران و فرماندهان بر اساس شاخص‌هایی همچون شایستگی، تجربه، توان مدیریتی، صلاحیت‌های اعتقادی و مکتبی و ارزیابی‌های تخصصی انجام می‌شود.

معرفی فرمانده جدید مرزبانی خراسان جنوبی

فرمانده مرزبانی فراجا همچنین با اشاره به سوابق خدمتی سرهنگ خسروی گفت: وی سال‌های متمادی در مجموعه مرزبانی خراسان جنوبی در مسئولیت‌های مختلف فعالیت داشته و به مدت ۶ سال نیز جانشین فرمانده مرزبانی استان بوده است.

جاویدان همچنین سردار رفیعی را از فرماندهان توانمند مجموعه انتظامی کشور و مرزبانی دانست و از خدمات وی در دوران مسئولیت قدردانی کرد و گفت: مسئولیت جدید وی در مرزبانی استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.