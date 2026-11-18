باشگاه خبرنگاران جوان - سرگرد حامد رحیمی رییس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران بزرگ گفت: همکارانم در پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق به دستگیری دو متهمی شدند که با یکدیگر برادر هستند و اقدامات شرورانه زیادی انجام داده‌اند.

وی افزود: این دو نفر به خاطر نگهداری سلاح گرم و غیرمجاز حدود ۲۵ روز در حال رصد پلیس بودند؛ اما با تحقیقات مشخص شد که این افراد در سرقت های مسلحانه منزل نیز شرکت داشته‌اند.

رییس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران بزرگ ادامه داد: این دو سارق که هر دو سابقه دار هستند در منزلشان دستگیر شدند و تاکنون حداقل۱۴ فقره سرقت از منزل دارند و برای آگاهی تحت تعقیب بودند.

سرگرد رحیمی گفت: همچنین این افراد سوابق زیادی مثل شرارت، نزاع، درگیری مسلحانه و شرخری دارند و در آخرین حرکات مجرمانه خود

در فرمانیه اقدام به تیراندازی کرده‌اند و جای تیر نیز روی خودروی آنها به جا مانده بود.

وی افزود: همچنین در بازرسی از منزلشان چند قبضه سلاح گرم و سرد کشف شد.