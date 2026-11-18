باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - سردار سرتیپ پاسدار حجت‌الله قریشی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در حاشیه آیین بزرگداشت ۸۱ شهید سرباز سپاه پاسداران که در مجتمع فتح‌المبین برگزار شد، اظهار داشت: تصمیم‌گیری در سپاه به‌صورت انفرادی نیست و این نهاد تابع سیاست‌های مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا و همچنین تدابیر و سیاست‌هایی است که شورای عالی امنیت ملی تدوین می‌کند و بر اساس مصوبات آن‌ها تصمیمات لازم را اتخاذ خواهد کرد.

وی تأکید کرد: آنچه مردم باید بدانند این است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تمام توان در صحنه حضور دارد و از کیان انقلاب اسلامی و دستاوردهای خون شهدا با شدت و قدرت دفاع خواهد کرد و پایدار خواهد ماند.