باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی الفت‌پور، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های این سازمان در حوزه فناوری زباله‌سوز اظهار کرد: در موضوع زباله‌سوز، یک شرکت چینی اعداد و ارقامی را درباره ظرفیت مورد نیاز شهر تهران اعلام کرده است، اما شهرداری تهران در حال بررسی و تصمیم‌گیری درباره ظرفیت مناسب برای استفاده از این فناوری است.

وی افزود: زباله‌سوز ساز و کار و الزامات فنی خاص خود را دارد و باید با توجه به شرایط شهر تهران و میزان پسماند تولیدی، درباره ظرفیت و نحوه استفاده از آن تصمیم‌گیری شود.

الفت‌پور تصریح کرد: مأموریت سازمان مدیریت پسماند صرفاً محدود به موضوع زباله‌سوز نیست؛ بلکه باید مجموعه‌ای از فناوری‌ها و ابزار‌های جدید در حوزه زباله‌سوز و به‌ویژه کاهش دفن پسماند مورد بررسی و استفاده قرار گیرد. در همین راستا، حدود ۱۵ فناوری را در این حوزه بررسی می‌کنیم تا بتوانیم در کنار زباله‌سوز، از راهکار‌های نوین دیگری نیز برای کاهش دفن پسماند بهره ببریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های دفن پسماند پایتخت خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهر تهران از یک سلول دفن بهداشتی با قدمتی حدود ۳۰ سال استفاده می‌کند و این موضوع ضرورت بازنگری در شیوه‌های مدیریت پسماند و بهره‌گیری از فناوری‌های جدید را نشان می‌دهد.

وی گفت: در حال حاضر تمام تلاش و اهتمام مجموعه سازمان مدیریت پسماند نسبت به دوره‌های گذشته چندین برابر شده است، اما اعلام زمان‌بندی قطعی برای اجرای این طرح‌ها در شرایط فعلی منطقی نیست. تلاش می‌کنیم در یک بازه زمانی کوتاه بحث زباله‌سوز را به نتیجه برسانیم.