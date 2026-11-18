باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته درحالی تورنمنت چهار جانبه بصره را با قهرمانی پشت سر گذاشت که قابل توجه‌ترین موضوع درباره این تیم در فیفادی آبان، تغییر محسوس میانگین سنی بازیکنان و حرکت به سمت جوان‌گرایی بود. اتفاقی که پس از انتقادات فراوان از امیر قلعه‌نویی و کادر فنی بابت میانگین سنی بالای تیم ملی در ماه‌های گذشته، حالا بیشتر به چشم می‌آید.

ایران در فیفادی مهر مقابل ازبکستان با میانگین سنی حدود ۲۹.۹ سال و مقابل روسیه با میانگین حدود ۳۰.۱ سال به میدان رفت؛ اعدادی که با احتساب بازیکنان اصلی و نفرات تعویضی واردشده به زمین محاسبه شده‌اند. این در حالی است که میانگین سنی بازیکنانی که ایران در فیفادی آبان در جریان برتری ۲ بر صفر مقابل فلسطین از آنها در زمین استفاده کرد به ۲۶.۲ و در تساوی یک - یک مقابل عراق به ۲۶.۳۷ سال کاهش پیدا کرد. تغییری که نشان‌دهنده افزایش فرصت حضور بازیکنان جوان در ترکیب تیم ملی است.

یکی از عوامل تأثیرگذار در این تغییر رویکرد، تعویق ۱۱ ماهه جام ملت‌های آسیا بود که فرصت بیشتری در اختیار کادر فنی قرار داد تا برای بازسازی ترکیب تیم ملی و میدان دادن به نسل جدید برنامه‌ریزی کند. قلعه‌نویی نیز در اردوی آبان از چندین چهره جوان استفاده کرد که محمد خلیفه، سامان فلاح، امیرمحمد رزاقی‌نیا، جواد حسین‌نژاد، محمد امین حزباوی، محمد مهدی زارع، اسماعیل قلی‌زاده، افشین صادقی، حسین گودرزی را می‌توان جزو نفرات جوان و حبیب فرعباسی و ابوالفضل رزاق‌پور را هم می‌توان جزو بازیکنانی نام برد که تاکنون فرصت حضور در اردو‌های ملی را به دست نیاورده‌اند.

مقایسه میانگین سنی ایران با هشت تیم دیگر آسیایی حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز قابل توجه است. ژاپن مقابل برزیل با میانگین ۲۷.۲ سال ۳ بر ۲ پیروز شد و در بازی با پاراگوئه با میانگین ۲۶.۷، ۲ بر یک شکست خورد. کره جنوبی با میانگین ۲۸.۸۵ مقابل عربستان ۳ بر ۲ شکست خورد و با میانگین ۲۸.۲۰، قطر را یک بر صفر برد. عربستان با میانگین ۲۸.۰۱ سال کره جنوبی را ۳ بر ۲ شکست داد و با میانگین ۲۷.۶۸ سال مقابل ازبکستان ۲ بر یک مغلوب شد. ازبکستان با میانگین ۲۴.۷۷ روسیه را ۳ بر ۲ شکست داد و با میانگین ۲۵.۱۸ سال عربستان را ۲ بر یک برد. عراق با میانگین ۲۴.۶۵ سال مقابل لبنان به تساوی بدون گل رسید و با میانگین ۲۴.۹ سال مقابل ایران یک بر یک متوقف شد. اردن با میانگین ۲۷.۰۶ سال استرالیا را ۲ بر صفر شکست داد. استرالیا با میانگین ۲۴.۹۸ سال مقابل اردن ۲ بر صفر شکست خورد و با میانگین ۲۴.۸۴ سال قطر را ۳ بر صفر برد. قطر نیز با میانگین ۲۹.۶۲ سال مقابل استرالیا ۳ بر صفر و با میانگین ۲۸.۹۵ سال برابر کره جنوبی یک بر صفر شکست خورد.

در واقع ایران در ۲ بازی خود در این فیفادی از تیم‌های ژاپن، کره جنوبی، عربستان، اردن و قطر میانگین سنی پایین‌تر و در قیاس با ازبکستان، عراق و استرالیا میانگین سنی بالاتری داشته است.

نکته مهم‌تر از خود اعداد، تغییر در ترکیب نفرات مورد اعتماد کادر فنی و افزایش فرصت بازی برای بازیکنانی است که می‌توانند در سال‌های آینده ستون‌های اصلی تیم ملی باشند. در شرایطی که در فیفادی‌های گذشته انتقادات تندی از قلعه‌نویی به دلیل اتکای بیش از اندازه به بازیکنان باتجربه و کمبود فرصت برای جوان‌تر‌ها مطرح می‌شد، حالا به نظر می‌رسد کادر فنی از فرصت زمانی ایجادشده برای تغییر تدریجی ترکیب استفاده می‌کند.

با ادامه این روند و حفظ اعتماد به نسل جوان، می‌توان امیدوار بود تیم ملی ایران در جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ عربستان با شرایط مطلوب‌تری از لحاظ میانگین سنی و ترکیب بازیکنان حاضر شود. این رقابت‌ها که در ابتدا قرار بود در ژانویه ۲۰۲۷ برگزار شود، با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا به دلیل تعویق ۱۱ ماهه، از ۲۳ دسامبر ۲۰۲۷ تا ۲۱ ژانویه ۲۰۲۸ برگزار خواهد شد؛ یعنی از دوم دی ۱۴۰۶ تا اول بهمن ۱۴۰۶. این فرصت می‌تواند زمان مناسبی برای قلعه‌نویی باشد تا ضمن حفظ تجربه بازیکنان باسابقه، نسل تازه‌ای را به بدنه تیم ملی اضافه کند و با ترکیبی متوازن‌تر از جوانی و تجربه راهی مسابقات شود.

منبع: فارس