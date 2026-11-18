باشگاه خبرنگاران جوان - سعید تقی‌زاده مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان فارس در هشتمین جلسه ستاد تجهیز درآمد استان از وصول ۲۶.۱۱۷ میلیارد تومان درآمد‌های عمومی در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ با رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

او در این نشست گزارشی از عملکرد درآمد‌های عمومی استان در هفت ماهه سال جاری ارائه نمود و ضمن اشاره به وصول ۲۶.۱۱۷ میلیارد تومان درآمد‌های عمومی در هفت ماهه سال ۱۴۰۵ از سهم بیش از ۹۶ درصدی درآمد‌های مالیاتی از کل درآمد‌های استان خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی و دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس با تفکیک اجزای درآمدی افزود: درآمد‌های مالیاتی استان در این بازه زمانی با رشد ۵۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲۵ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان رسیده و سایر درآمد‌ها نیز با افزایش ۴۰ درصدی، به رقم ۹۴۵ میلیارد تومان رسیده است.

دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس در خصوص سهم اجزای کلی درآمد‌های عمومی خاطرنشان کرد: در هفت ماهه سال ۱۴۰۵، درآمد‌های مالیاتی بیش از ۹۶ درصد (۹۶.۴ درصد) از سهم درآمد‌های عمومی استان را شامل شده‌اند و ۳.۶ درصد مابقی نیز به سایر درآمد‌ها از جمله درآمد حاصل از جرائم و خسارات، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا و درآمد‌های متفرقه اختصاص یافته است؛ این در حالی است که این نسبت‌ها در مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۹۶.۱ درصد برای درآمد‌های مالیاتی و ۳.۹ درصد برای سایر درآمد‌ها بوده است.

تقی زاده درباره میزان تحقق درآمد‌های عمومی نسبت به ارقام مصوب بیان کرد: عملکرد درآمد‌های عمومی استان نسبت به رقم مصوب برای هفت ماهه سال با تحقق ۸۳ درصدی روبه‌رو بوده است. با توجه به اینکه درصد تحقق در ۶ ماهه نخست سال ۷۶ درصد بوده، نسبت تحقق در ۷ ماهه نشان‌دهنده بهبود نسبی و روندی امیدوارکننده‌تر در وصول درآمدهاست.

او تصریح کرد: در کنار رشد قابل توجه پایه مصوب نسبت به سال قبل، مواردی همچون شرایط اضطرار، ابهام و نااطمینانی در فضای عمومی اقتصاد کشور، تمدید مهلت اظهارنامه‌ها و یا تقسیط مطالبات بنگاه‌های اقتصادی از مهم‌ترین علل عدم تحقق بخشی از درآمد‌ها به شمار می‌رود و تعدیل پیش‌بینی‌ها متناسب با ظرفیت وصول، کماکان امری ضروری است.

دبیر ستاد تجهیز درآمد استان فارس در ادامه با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در این حوزه اظهار داشت: ۱۴ دستگاه اجرایی استان در وصول و تأمین درآمد‌های عمومی مشارکت دارند که در این میان، «اداره کل امور مالیاتی» با سهم و میزان مشارکت ۹۶.۴ درصدی، بیشترین نقش را ایفا کرده است.

سعید تقی‌زاده در پایان ضمن تأکید بر واقع‌بینی در پیش‌بینی‌ها و ضرورت توجه به ظرفیت‌های وصول درآمد متناسب با شرایط اقتصادی کشور، ابراز امیدواری کرد با رفع شرایط اضطرار، عملیاتی شدن اظهارنامه‌های مالیاتی، تسریع در تشخیص درآمد و معوقات مالیاتی و همچنین اهتمام سایر دستگاه‌ها در بخش سایر درآمد‌ها و عمل به تکالیف قانونی، در ادامه سال شاهد چشم‌اندازی اطمینان‌بخش‌تر و بهبود عملکرد و درصد تحقق بالاتری در درآمد‌های عمومی استان باشیم.

در ادامه جلسه با توجه به لزوم اجرائی شدن بند (پ) ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت و اهمیت استقرار نظام نوین درآمد هزینه در استان در خصوص آیین نامه اجرائی این بخش از برنامه هفتم پیشرفت بحث و تبادل نظر صورت گرفت و اعضاء ستاد به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.

منبع: امور دارایی فارس