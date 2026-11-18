باشگاه خبرنگاران جوان - کامران لشگری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین در نشست شورای معادن استان که با حضور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت برگزار شد، با تشریح ظرفیت‌های معدنی و صنایع وابسته استان، بر ضرورت توسعه اکتشافات، تقویت زیرساخت‌های بخش معدن، تکمیل مطالعات ذخایر و بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید معدنی تاکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه چندوجهی اقتصادی استان قزوین اضافه کرد: قزوین علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری، یکی از استان‌های صنعتی کشور محسوب می‌شود و در حوزه صنایع معدنی نیز به واسطه برخورداری از ذخایر و تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع، جایگاه قابل توجهی دارد.

لشگری ادامه داد: قزوین همچنین در تولید برخی محصولات صنایع معدنی از جمله شیشه و کاشی، از استان‌های شاخص کشور است و بخش مهمی از این ظرفیت صنعتی به واسطه تامین مواد اولیه از معادن استان شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه امروز باید بیش از گذشته بر ظرفیت‌های معدنی قابل بهره‌برداری در آینده تمرکز کنیم، تصریح کرد: در استان قزوین ذخایر و ظرفیت‌های معدنی مناسبی وجود دارد که بخشی از آنها نیازمند تکمیل مطالعات اکتشافی و فراهم کردن مقدمات بهره‌برداری است و امیدواریم با همراهی شورای عالی معادن بتوانیم برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها تصمیمات موثری اتخاذ کنیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با ارایه آماری از وضعیت معادن استان بیان کرد: در حال حاضر ۳۲۱ فقره پروانه بهره‌برداری معدن در استان قزوین صادر شده که مجموع ذخیره قطعی این معادن به ۶۹۲ میلیون تن می‌رسد.

وی افزود: استخراج سالانه معادن استان حدود ۱۳ میلیون تن است و در حال حاضر ۲ هزار و ۲۵۳ نفر در این حوزه فعالیت دارند.

لشگری اضافه کرد: همچنین ۴۴ فقره گواهی کشف در قزوین صادر شده که این ذخایر در صورت تکمیل مراحل لازم می‌توانند در آینده به مرحله بهره‌برداری برسند؛ علاوه بر این، ۶۴ پروانه اکتشاف نیز برای فعالیت‌های اکتشافی در استان صادر شده است.

وی با اشاره به شرایط دشوار سال جاری و تاثیر برخی محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بیان کرد: با وجود اولویت یافتن برخی مسایل از جمله تامین ارز و کالا‌های اساسی، طی این مدت فعالیت معادن استان متوقف نگردید و با همکاری مجموعه مدیریتی استان، اقدامات و طرح‌های جدیدی نیز در این بخش تعریف و پیگیری شد.

مدیرکل صمت قزوین با اشاره به ظرفیت صنایع معدنی استان گفت: قزوین در مجموع سه هزار و ۸۵۳ واحد صنعتی دارد که ۷۴۶ واحد آن در حوزه صنایع معدنی فعالیت می‌کنند؛ این واحد‌ها از نظر تعداد حدود ۱۹ درصد صنایع استان را تشکیل می‌دهند.

به گفته لشگری، سهم صنایع معدنی از مجموع سرمایه‌گذاری صنعتی استان حدود ۲۶ درصد و سهم آنها از اشتغال صنعتی استان نیز حدود ۲۳ درصد است که نشان‌دهنده اهمیت این بخش در ساختار اقتصادی و صنعتی قزوین می‌باشد.

وی با تشریح ترکیب صنایع معدنی استان بیان کرد: ۵۲ واحد در حوزه فولاد و مصنوعات فولادی، ۱۶ واحد در حوزه کاشی و سرامیک، ۳۰ واحد در حوزه شیشه و صنایع وابسته، ۲۳ واحد در حوزه آلومینیوم و یک واحد در حوزه شیشه خودرو فعالیت دارند.

لشگری همچنین از اجرای برنامه‌های توسعه‌ای برای ارتقای فعالیت‌های معدنی استان خبر داد و گفت: در راستای افزایش نظارت بر فعالیت‌های معدنی و به‌روزرسانی اطلاعات معادن، تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان نظام مهندسی معدن منعقد شده و همچنین برنامه مشترکی نیز با وزارتخانه برای احیای معادن کوچک‌مقیاس در دستور کار قرار دارد تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه بازگشت معادن دارای قابلیت فعالیت به چرخه تولید فراهم شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قزوین با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی معادن استان، بیان کرد: قزوین از استان‌های پیشرو در اجرای این طرح بود و اقدامات اجرایی آن نیز با پیشرفت مناسبی دنبال می‌شود؛ تا جایی که در مرحله نخست، ۱۲ واحد معدنی به صورت نمونه برای اجرای طرح هوشمندسازی انتخاب شدند و زیرساخت‌های مورد نیاز در استان مستقر گردید.

لشگری ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیریت عالی استان، معاونت اقتصادی استانداری، معاونت عمرانی و مجموعه وزارت صمت در پیگیری طرح‌های معدنی، خاطرنشان کرد: توسعه فعالیت‌های معدنی، تکمیل اکتشافات، بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید، ارتقای نظارت و احیای معادن کوچک‌مقیاس از جمله برنامه‌هایی هستند که با همکاری دستگاه‌های مسوول پیگیری می‌شود و امیدواریم با حمایت شورای عالی معادن، زمینه توسعه هرچه بیشتر بخش معدن استان فراهم شود.

۷۰۰ معدن با طرح احیا به چرخه فعالیت بازگشتند

وجیه‌الله جعفری معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت روز چهارشنبه در شورای عالی معادن کشور که به میزبانی قزوین جریان دارد، اظهار کرد: امروز با حضور شورای عالی معادن کشور در قزوین، چهار برنامه تخصصی در حوزه معدن و صنایع معدنی دنبال می‌شود که بررسی مسایل ملی، رسیدگی به مشکلات معدنی استان، بررسی مسایل ارزی و برگزاری میز خدمت از جمله این برنامه‌هاست.

وی افزود: در نخستین برنامه، شورای عالی معادن کشور در چارچوب روال معمول کاری خود به بررسی مصوبات و موضوعات ملی مرتبط با حقوق دولتی و سایر مسایل حوزه معدن پرداخت و این جلسه از ساعت هشت صبح امروز آغاز شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت ادامه داد: برنامه دوم، برگزاری جلسه با شورای معادن استان قزوین است که در آن موضوعات و مسایل مرتبط با معدنکاری استان در شورای عالی معادن کشور و شورای معادن استان مورد بررسی قرار می‌گیرد و امیدواریم دستورکار‌های پیش‌بینی‌شده به تصویب برسد تا در نهایت منافع آن به استان بازگردد.

جعفری با اشاره به بررسی تخصصی مشکلات ارزی فعالان معدنی، گفت: همزمان با این برنامه‌ها، مدیرکل صنایع معدنی نیز با فراخوان فعالان و بررسی موضوعات مرتبط با ارز و مشکلات موجود، جلسه تخصصی تشکیل داده تا مسایل و موانع این بخش نیز مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی از برگزاری میز خدمت ویژه فعالان معدن و صنایع معدنی استان خبر داد و یادآور شد: از ساعت ۱۳ امروز با حضور چهار مدیرکل تخصصی حوزه معدن و صنایع معدنی وزارتخانه و اعضای شورای عالی معادن، میز خدمت برگزار می‌شود تا مشکلات فعالان این حوزه به‌صورت حضوری بررسی شود.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت اضافه کرد: در این میز خدمت، کارشناسان استانی و تخصصی و مدیران کل وزارتخانه حضور دارند و مسائل فعالان معدنی بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود؛ به این ترتیب، موضوعاتی که در حالت عادی ممکن است برای طی مراحل اداری به زمان طولانی نیاز داشته باشند، در فاصله زمانی کوتاه‌تری تعیین تکلیف خواهند شد.

جعفری با اشاره به اهمیت احیای معادن غیرفعال اظهار کرد: بخش قابل توجهی از معادن کشور به دلایل مختلف غیرفعال هستند، اما این موضوع لزوما به معنای توقف تولید در بخش معدن نیست؛ چراکه برخی معادن دارای مجوز برداشت، فصلی یا با شرایط خاص فعالیت می‌کنند و غیرفعال بودن آنها از نظر آماری به معنای تعطیلی کامل فعالیت معدنی نیست.

وی با بیان اینکه طرح احیای معادن طی چند سال گذشته در کشور آغاز شده، تصریح کرد: در این طرح، معادن دارای ظرفیت بازگشت به فعالیت از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و برای فعال‌سازی آنها، راهکار‌هایی همچون تأمین مالی، حمایت از سرمایه‌گذاری، جذب مشارکت سرمایه‌گذاران و تامین نقدینگی و ماشین‌آلات از طریق ظرفیت‌های صندوق بیمه در دستور کار قرار می‌گیرد.

جعفری با اشاره به وجود حدود ۱۳ هزار معدن در کشور، گفت: اگرچه از نظر تعداد، بیش از ۵۰ درصد معادن کشور در وضعیت غیرفعال قرار دارند، اما بخشی از این معادن به دلیل نداشتن بازار، پایان فعالیت یا سایر مشکلات امکان ادامه کار ندارند و در مواردی نیز معادن با توجه به شرایط بهره‌برداری و ماهیت فعالیت خود در این دسته قرار می‌گیرند.

وی تأکید کرد: در مسیر احیای معادن، علاوه بر فعال‌سازی واحد‌های دارای ظرفیت، برخی معادن نیز به دلیل پایان ذخایر یا شرایط خاص از چرخه فعالیت معدنی خارج می‌شوند و در این موارد، فرآیند‌های مربوط به خروج معدن از وضعیت معدنی و واگذاری موضوع به دستگاه‌های مرتبط از جمله منابع طبیعی دنبال خواهد شد.

جعفری با اشاره به مشکلات موجود در بخش معدن بیان کرد: با وجود تمامی محدودیت‌ها و مشکلات متعدد، تلاش مجموعه وزارت صمت و دستگاه‌های مرتبط بر این است که با هماهنگی و اتخاذ راهکار‌های مناسب، زمینه احیای معادن، افزایش فعالیت‌های معدنی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران فراهم شود.

مبع: صنعت و معدن قزوین