باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۴، سیدمحمد موسوی شهردار منطقه در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت حمایت از معیشت شهروندان گفت: حمایت از طرح تورم صفر و حفظ قدرت خرید خانوار‌ها از رویکرد‌های مهم مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم با نظارت مستمر بر روند عرضه کالا‌ها در این بازارچه‌ها، شهروندان بتوانند محصولات مورد نیاز خود را با قیمت‌های منصفانه و کیفیت مناسب تهیه کنند.

وی افزود: توسعه ظرفیت‌های محلی برای عرضه مستقیم کالا نقش موثری در تسهیل دسترسی شهروندان به محصولات مورد نیاز و مدیریت هزینه‌های خانوار دارد و شهرداری منطقه ۴ تلاش می‌کند با تقویت این ظرفیت‌ها، زمینه خرید آسان‌تر و مطمئن‌تر شهروندان را فراهم کند.

شهردار منطقه ۴ در ادامه با حضور در میان خریداران، به صورت مستقیم نظر آنان را درباره نحوه اجرای طرح، قیمت کالاها، کیفیت محصولات و میزان دسترسی به اقلام مشمول جویا شد و بر ضرورت توجه به پیشنهاد‌های شهروندان برای بهبود روند عرضه کالا تاکید کرد.

در جریان این گفت‌و‌گو‌های میدانی، شهروندان ضمن بیان دیدگاه‌های خود، از عرضه کالا‌های اساسی با قیمت‌های کنترل‌شده استقبال کردند. بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده از خریداران کالا‌های مشمول این طرح، میزان رضایت و موافقت شهروندان با اجرای آن بیش از ۹۰ درصد اعلام شده است.

شایان ذکر است شهروندان پیشنهاد‌هایی از جمله افزایش نقاط عرضه، دسترسی آسان‌تر به فروشگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار و اضافه شدن کالا‌هایی را مطرح کردند که قرار است در مرحله دوم اجرای طرح و همزمان با اضافه شدن اقلام جدید، این موارد پیگیری و بررسی شود.

وی گفت: بازارچه معیشتی فرهنگسرای اشراق با فراهم کردن امکان عرضه مستقیم کالا و کاهش واسطه‌ها، به محلی برای دسترسی شهروندان به محصولات مورد نیاز با قیمت مناسب تبدیل شده است. این روند علاوه بر حمایت از مصرف‌کنندگان، به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان نیز کمک می‌کند محصولات خود را در فضایی شفاف‌تر و با دسترسی مستقیم به مردم عرضه کنند.