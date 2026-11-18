باشگاه خبرنگاران جوان – سرهنگ مرتضی ترازی، فرمانده انتظامی شهرستان املش گفت: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قدرت‌نمایی فردی با سلاح گرم در فضای مجازی، موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد فعالیت‌های مجازی، متهم ۴۷ ساله را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی املش از معرفی متهم به مرجع قضایی پس از تشکیل پرونده تأکید کرد: پلیس با هرگونه قدرت‌نمایی، ارعاب و هنجارشکنی که موجب برهم خوردن نظم و امنیت عمومی شود، قاطعانه برخورد می‌کند.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان