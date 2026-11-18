باشگاه خبرنگاران جوان - دانشجویان و کارگران فرانسوی در دومین اعتصاب سراسری مشترک طی کمتر از دو هفته، با تجمع در خیابان‌ها خواستار تغییر سیاست‌های دولت شدند. معترضان از کمبود منابع در مدارس و دانشگاه‌ها در کنار تخصیص بودجه‌های هنگفت به جنگ‌ها انتقاد کردند و تأکید داشتند که برای تغییر شرایط، منتظر انتخابات سال آینده نخواهند ماند.

اتحادیه‌های کارگری نیز با اعتراض به ناکامی‌های سیاسی و اقتصادی دولت، خواستار کناره‌گیری امانوئل مکرون شدند. افزایش هزینه‌های زندگی، ناتوانی در تأمین نیازهای روزمره، هزینه سوخت و قبوض برق و گاز، در کنار مطالبات مربوط به بهبود شرایط آموزشی و کاری، از محورهای اصلی اعتراضات بود.